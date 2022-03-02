Міхалок до рок-музикантів: Саша Васильєв, Юра Шевчук, Земфіра, чому ви, бл*дь, мовчите?

Білоруський музикант Сергій Міхалок, який раніше закликав білорусів не йти на війну проти України, звернувся до російських рок-музикантів.

Рокер обурився, що його колеги мовчать, не звертаються до своєї аудиторії.

"Я хочу обратиться к российским рок-музыкантам, если такие еще остались. Почему вы молчите? Хватит с нас этих подписанных гурьбой писем! Хватит этих Instagram-постов "No war!". Правда победит!", - заявив Міхалок.

"Называйте вещи своими именами. Путин – убийца! Обращайтесь к своей аудитории. Те, кто ходил на ваши концерты, эти молодые пиздаболы одевают военную форму и идут сюда в Украину на верную смерть! Все они тут погибнут. Где ваши песни? Где ваши стихи? Где ваш демарш, блядь?", - обурився рокер.

"Саша Васильев, Юра Шевчук, Мумий Тролль, Земфира, почему вы, блядь, мовчите?", - звернувся до колег Міхалок.

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