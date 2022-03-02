Птушкін, Дантес, Дурнєв та інші записали звернення до російських блогерів. ВІДЕО

Найвідоміші українські блогери на чолі з Антоном Птушкіним, Олексієм Дурнєвим, Володимиром Дантесом та Сашею Чістовою записали відео, в якому звертаються до своїх російських колег.

У ролику, який вони виклали в Instagram, блогери намагаються донести до росіян правду, яка є набагато страшнішою за вимкнення ApplePay та Spotify.

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