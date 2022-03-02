Роднянський закликав росіян не вірити в "націоналістів" та "наркоманів"
— Середа, 2 березня 2022, 19:33
Колишній власник телеканалу 1+1 режисер Олександр Роднянський закликав росіян негайно припинити війну.
На сторінці в Instagram чоловік попросив не довіряти ЗМІ, де українців називають "націоналістами" та "наркоманами".
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Нагадаємо, нещодавно найвідоміші українські блогери на чолі з Антоном Птушкіним, Олексієм Дурнєвим, Володимиром Дантесом та Сашею Чістовою записали відео, в якому звертаються до своїх російських колег.
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