Роднянський закликав росіян не вірити в "націоналістів" та "наркоманів"

Колишній власник телеканалу 1+1 режисер Олександр Роднянський закликав росіян негайно припинити війну.

На сторінці в Instagram чоловік попросив не довіряти ЗМІ, де українців називають "націоналістами" та "наркоманами".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Александр Роднянский (@alexander.rodnyansky)

Нагадаємо, нещодавно найвідоміші українські блогери на чолі з Антоном Птушкіним, Олексієм Дурнєвим, Володимиром Дантесом та Сашею Чістовою записали відео, в якому звертаються до своїх російських колег.

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