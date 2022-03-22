"Єва Браун путіна": подружки Кабаєвої благають її зупинити війну - ЗМІ

Подейкують, поки російський президент володимир путін веде криваву війну проти України, його коханка, Аліна Кабаєва з дітьми ховається в Швейцарії - звідки її можуть видворити. Подружки вмовляють Кабаєву вплинути на чоловіка.

Про це дізналося від джерела видання Page Six, яке порівнює Аліну з жінкою Гітлера, Євою Браун.

"Подруги Аліни благають її полетіти до путіна та переконати його припинити війну. Таке враження, що він не слухає нікого, але, можливо, послухає її", - розповів інформатор.

путін. Кабаєва. 2001-ий рік фото afp з сайту getty images

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"Путіна оточують кола охорони. Аліна каже, що не знає, чи зможе вона дістатися до нього - і навіть якщо зможе - вона не знає, чи вдасться їй знову виїхати, щоби бути з їхніми дітьми", - зазначив співрозмовник видання.

Нагадаємо, 38-річна Кабаєва буцімто має від 69-річного путіна чотирьох дітей. І в усіх них швейцарські паспорти.

Цікаво, подружки Аліни прагнуть миру чи просто через санкції бояться лишитися без закордонних вояжів і дорогих лахів? фото getty images

Як відомо, раніше ЗМІ припускали, що путін перед початком війни перевіз усю свою рідню до таємного бункера.

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