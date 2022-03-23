Пікассо, Воргол і Модільяні: російські олігархи спішно розпродають коштовні картини - ЗМІ

Російські олігархи зараз не лише гарячково ховають від арешту свої яхти в іноземних портах. Подейкують вони намагаються порозпродавати дорогі колекції творів мистецтва, виставлені в різних галереях Європи.

Ідеться про спробу "врятувати" сотні мільйонів доларів. Про це розповів інформатор Page Six у артколах.

"Близько шести російських олігархів намагаються по-тихому продати цінні роботи Пікассо, Воргола, Джеффа Кунса, Модільяні, Кандинського, Деміена Хьорста та Баскії, по ціні від 30 до 100 мільйонів доларів", - повідомив співрозмовник видання.

"Вони прагнуть швидко отримати готівку, оскільки бояться, що їхні колекції опиняться під арештом", - додав він.

Російські олігархи побоюються незабаром замість шедеврів Пікассо і Хьорста отримати в свої колекції хіба що портрети путіна фото getty images

Джерело зазначило, що галереї із обережності не квапляться йти назустріч російським багатіям, кожен із яких може через кілька тижнів опинитися в санкційному списку.

"Можна припустити, що особа, проти якої ввели санкції, захоче перевезти свої твори мистецтва в безпечне місце. Але для будь-кого, хто допоможе їй із цим, коли це заборонено, буде божевіллям у таке втягуватися", - пояснив інший експерт, із якими поговорило видання.

"Ти не зможеш знайти вантажоперевізника для цієї роботи, не зможеш знайти юриста, щоби допоміг із угодою, жодна страхова компанія не братиме в цьому участь. Мабуть, ти можеш сам найняти мінівен та завезти твори мистецтва десь у село, ось і все", - "порадив" інформатор.

Зі слів джерела, олігархи "нервуються". Деякі з них, від гріха подалі, вивозять дорогі картини тощо до росії.

До слова, на початку березня Королівська академія мистецтв у Лондоні повернула Петрові Авену, одному з власників консорціумі "Альфа-Групп" та своєму тепер уже колишньому попечителеві, його внесок, розмір якого не розкривається. А Володимир Потанін, голова "Норникеля", пішов із посади попечителя Музею Гуггенхайма.

Нагадаємо, британський співак Стінг пообіцяв більше не виступати для багатіїв із оточення путіна.

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