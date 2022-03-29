Стало відомо, під яким номером Kalush Orchestra співатиме на Євробаченні

29-го березня в Турині відбулося жеребкування, під час якого визначили порядок виступів конкурсантів в обох півфіналах Євробачення-2022.

Гурт Kalush Orchestra виступатиме у першому півфіналі 10-го травня під номером 6.

Українці співатимуть у першій половині першого півфіналу

Другий півфінал відбудеться 12-го травня

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Як відомо, 25 березня Європейська мовна спілка відсторонила росію від участі в Євробаченні-2022, тому в конкурсі братиме участь сорок країн.

Раніше соліст гурту Kalush Orchestra наголосив, що вони мають перемогти у конкурсі. І прогнози букмекерів показують, що перемога України цілком реальна.

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