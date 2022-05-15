"Кадри б'ють глибоко і боляче": Kalush Orchestra представили пронизливий кліп на пісню-переможницю Євробачення

Марія Мельник — Неділя, 15 травня 2022, 12:45

Переможці Євробачення-2022 гурт Kalush Orchestra оприлюднили кліп на пісню "Stefania", з якою гордо представили нашу країну на пісенному конкурсі.

У відео хлопці показали відважних та мужніх українських матусь на тлі зруйнованих окупантами місць України.

Про це учасники гурту повідомили на офіційній сторінці в Instagram.

"Друзі, привіт! Сьогодні вийшов довгоочікуваний кліп "Stefania". Ми його знімали в Бучі, Ірпені, Гостомелі та Бородянці. Ці кадри б’ють дуже глибоко і боляче", - написали хлопці.

Фото AFP Getty Images

Як відомо, саме своїй мамі фронтмен гурту Олег Псюк присвятив пісню "Stefania".

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