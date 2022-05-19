На прізвище Зеленський: ЗМІ розсекретили нового обранця дочки путіна

Подейкують, донька російського президента володимира путіна, 35-річна Катерина Тихонова, яка кілька років тому розлучилася з Кирилом Шамаловим, встигла знайти нове кохання та навіть народити від нього доньку.

За іронією долі, її нинішній обранець носить прізвище Зеленський.

Хто він, з'ясувалося в результаті спільного розслідування "Важных историй" та Der Spiegel.

52-річний Ігор Зеленський, стосунки з яким приписують Катерині Тихоновій, є видатним артистом балету. Донедавна він очолював Баварський державний балет. Протягом останніх двох років дочка путіна літала до Мюнхена, де він працював, понад пів сотні разів, тобто фактично живучи на дві країни.

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Те, що саме Ігор Зеленський - нинішній обранець Катерини Тихонової, підтверджує інформація з чотирьох джерел фото getty images

Доказами цього є, зокрема, список авіапасажирів одного з рейсів 2019-го року: з москви до Мюнхена летіли Зеленський, Тихонова, маленька дівчинка, няня, вчителька фортепіано й троє співробітників Служби безпеки президента росії.

Також анонімне джерело передало журналістам документи з електронної пошти особистого охоронця Катерини, співробітника тої ж таки президентської СБ Олексія Скрипчака. Серед них є паспорти дочки путіна, Зеленського та дівчинки, яка народилася в 2017-му році. За ними охоронець купував їм усім квитки. Ім'я дитини з етичних міркувань не розкривається, але по батькові вона Ігорівна.

Джерело у Баварському балеті зазначило, що Зеленський "швидше за все, партнер доньки путіна".

Катерина Тихонова під час виступу на Міжнародному економічному форумі в Петербурзі в 2021-му році фото getty images

Як випливає з розслідування, наприкінці 2019-го року Тихоновій набридло постійно літати до Мюнхена, тож вона вирішила переїхати до коханого. Так, один із листів у архіві Скрипчака має промовистий заголовок "Переїзд до Німеччини", а йдеться в ньому про деталі перевезення речей, книжок тощо.

Баварський державний балет Зеленський очолював із 2016-го року та пішов із посади в квітні 2022-го, задовго до закінчення свого контракту.

"Керівництво балетною трупою вимагає абсолютної концентрації та працездатності. Тим не менш, наразі моєї повної уваги та часу вимагають особисті, сімейні справи, що є несумісним із моєю діяльністю керівника балету в Мюнхені... Зараз моя родина потребує моєї підтримки", - так пояснив своє рішення Зеленський.

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Одначе скидається на те, що насправді його було звільнено через відмову публічно засудити війну росії проти України.

Про це проговорився керуючий директор Баварської державної опери Серж Дорні, до якого додзвонилися відомі пранкери Вован та Лексус.

"Ми з ними говорили декілька разів, і я змусив його прийти до висновку, що він має залишити оперу. Він прийняв таке рішення не самостійно. У нас із ним відбулася розмова, і я підвів його до такого висновку", - сказав Дорні, гадаючи, що розповляє з міністром культури України.

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Що зараз поробляє Зеленський, невідомо. Зв'язатися ні з ним, ні з Тихоновою журналістам поки не вдалося. Колишня дружина артиста, екс-балерину Маріїнки Яна Серебрякова, яка має з Зеленським трьох спільних дітей, давати коментарі відмовилася.

Торік Ігор Зеленський описував своє німецьке життя-буття в колонці для видання Sueddeutsche Zeitung. З його слів, по понеділках він "як і багато мюнхенців", полюбляє бігати в Англійському саду, по вівторках надає перевагу італійській кухні, а по четвергах купляє найсвіжіші продукти на місцевому ринку, щоби приготувати щось для своєї родини. Субота - теж сімейний день.

"Спочатку поспимо, а потім вирушаємо в бік (озера) Тегернзе. Баварські передгір'я Альп просто прекрасні", - ділився артист.

До слова, з 2018-го року Зеленський входить до наглядової ради фонду "Национальное культурное наследие", проєкту, ініційованого особисто володимиром путіним. Кошти на нього виділив "Роснефтегаз".

Як відомо, Катерина Тихонова колись танцювала, щоправда, не класичний балет, а акробатичний рок-н-рол.

Нагадаємо, подейкують, шлюб старшої дочки путіна, Марії Воронцової з нідерландцем Йоррітом Фаассеном розпався незадовго до війни.

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