Крах шлюбу і занепад бізнесу: як ся має старша донька путіна під час війни - ЗМІ

Поки донька російського міністра оборони Сергія Шойгу, Ксенія, пише в Instagram, що підтримує війну в Україні, в дочки володимира путіна, Марії, схоже, свої нагальні проблеми. За даними ЗМІ, її шлюб із нідерландцем Йоррітом Фаассеном розпався. Та й бізнес тепер під загрозою.

Про це повідомляє The Daily Mail із посиланням на журналіста-розслідувача Сергія Канєва.

На його думку, реалізація багатомільйонного медичного проєкту, в якому бере участь 36-річна Марія Воронцова (Фаассен), тепер, через санкції, під величезним питанням.

Старша донька путіна мала грандіозні плани в галузі медицини. Але щось пішло не так скріншот із телесюжету

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"У неї велика частка в мегапроєкті зі створення суперсучасного медичного центру в Санкт-Петербурзі. Були плани привабити пацієнтів із Європи та багатих шейхів із країн Перської затоки. А тепер, після нападу на Україну, які європейці і які шейхи туди поїдуть?", - зазначає розслідувач.

На додачу до цього, як стало відомо головному редакторові забороненого в росії видання The Insider Роману Доброхотову, Марія та Йорріт розійшлися. Сталося це незадовго перед початком війни, але більше жодних подробиць наразі немає.

Як відомо, молодша донька путіна, Катерина Тихонова кілька років тому теж розлучилася. Вона була заміжня за сином давнього приятеля татка, Миколи Шамалова, Кирилом.

Майбутній російський президент із дочками фото з сайту getty images

Нагадаємо, подейкують, в Марії та Катерини є молодша сестра Єлизавета від подружки путіна з 1990-х, та ще четверо братів і сестер, яких народила Аліна Кабаєва.

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