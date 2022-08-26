Романтична спецоперація: як спецслужби дочку путіна до європейського коханця возили 

Схоже, те, що донька володимира путіна, Катерина Тихонова запала на чоловіка, який мешкає у Німеччині, ще й має прізвище Зеленський, стало неабияким клопотом для татуся-диктатора.

Виїзди жінки на побачення до "загниваючої" Європи скидалися на спецоперації за участі армії охоронців зі спецслужб.

Як це відбувалося, дізналися "Важные истории" та Der Spiegel, отримавши доступ до архіву співробітника служби безпеки президента росії Олексія Скрипчака.

Перший шлюб Катерини розпався кілька років тому ФОТО GETTY IMAGES

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Повідомляється, що впродовж п'яти років, із 2016-го по 2020-ий охоронці путіна літали до Мюнхена десятки разів, подекуди з інтервалами лише у декілька днів та, як правило, великими групами - від семи до дванадцяти осіб. Селилися вони у готелях, найчастіше обираючи Hotel an Der Oper, розташований поряд із Мюнхенським національним театром. Як відомо, до квітня 2022-го Ігор Зеленський якраз очолював Баварський державний балет.

Із архіву випливає, що за ці роки Скрипчак бронював номери у готелях для охоронців, що тримали свічку супроводжували Тихонову, понад 200 разів. І лише третина бронювань припала на росію. Понад 40 разів це була Німеччина, також донька путіна подорожувала до Австрії та Італії.

Для своїх вояжів Тихонова з почтом використовували, зокрема, розкішний бізнесджет Gulfstream G650 із бортовим номером LX-SIX. Раніше він належав другові путіна, одному з головних експортерів російської нафти Генадію Тимченку. Як писали "Ведомости", той свого часу придбав його "спеціально, щоби порадувати російського президента".

Нині літак, чия швидкість наближена до швидкості звуку, належить державній компанії "Російський фонд прямих інвестицій". За дивним збігом, очолює її Кирило Дмитрієв, чоловік подружки Тихонової.

Донька путіна літала на побачення до "загниваючої" Європи ФОТО GETTY IMAGES

Подорожували родичі путіна й іншим бізнесджетом, Bombardier із бортовим номером M-FINE. Він належить офшорній компанії підприємця Олексія Репіка, засновника фармацевтичного холдингу, що є одним із найкрупніших отримувачів держконтрактів на поставку ліків у росії.

Зазначається, що вартість години оренди таких бізнесджетів становить близько 7-10 тисяч євро. Тобто лише одне побачення Катерини та Ігоря у Мюнхені могло обходитися близько 40 тисяч євро, не рахуючи витрат на проживання в готелях самої президентської доньки та її бодігардів. Даних про те, за чий кошт здійснювався весь цей бенкет, у архіві нема.

Нагадаємо, в 2017-му в Тихонової та Зеленського буцімто народилася донька. У квітні 2022-го "зять" путіна пішов із посади керівника Баварського державного балету, пояснивши це сімейними обставинами.

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