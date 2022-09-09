Кенді, Сенді, Ліссі та Мік: що буде з собаками Єлизавети після втрати улюбленої хазяйки
Королеву Великої Британії Єлизавету ІІ змалечку оточували собаки. Вони з'являлися з нею на офіційних фото, у глянці та на портретах, а інколи й безцеремонно заважали їй працювати.
Без обожнюваної хазяйки залишилося четверо песиків: коргі Сенді та Мік, доргі (покруч такси та коргі) Кенді та кокер-спаніель Ліссі.
На запитання, що тепер з ними буде, спробувала відповісти королівська біографка Інгрід Сюард, пише The Daily Mail.
"Я гадаю, що про собак подбає родина, можливо, Ендрю, оскільки це він їй їх подарував. Вони досить молоді, коргі та доргі", - зазначила вона.
Як відомо, свою першу власну, а не "родинну" собаку Лілібет отримала в подарунок на 18-річчя.
За роки, що минули відтоді, в королеви було понад три десятки псів, і значна частина з них - нащадки тієї самої коргі Сьюзан. Остання з її далеких прапраправнучок, Віллоу померла у 2018-му в віці 14 років.
Нагадаємо, в короля Чарльза ІІІ та його дружини Камілли є двійко джек-рассел-тер'єрів, узятих із притулку. В принца Вільяма і Кейт Міддлтон живе спаніель.
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