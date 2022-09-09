Кенді, Сенді, Ліссі та Мік: що буде з собаками Єлизавети після втрати улюбленої хазяйки

Королеву Великої Британії Єлизавету ІІ змалечку оточували собаки. Вони з'являлися з нею на офіційних фото, у глянці та на портретах, а інколи й безцеремонно заважали їй працювати.

Без обожнюваної хазяйки залишилося четверо песиків: коргі Сенді та Мік, доргі (покруч такси та коргі) Кенді та кокер-спаніель Ліссі.

На запитання, що тепер з ними буде, спробувала відповісти королівська біографка Інгрід Сюард, пише The Daily Mail.

Єлизавета ІІ та собаки - любов тривалістю з життя фото з сайту getty images

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"Я гадаю, що про собак подбає родина, можливо, Ендрю, оскільки це він їй їх подарував. Вони досить молоді, коргі та доргі", - зазначила вона.

Як відомо, свою першу власну, а не "родинну" собаку Лілібет отримала в подарунок на 18-річчя.

За роки, що минули відтоді, в королеви було понад три десятки псів, і значна частина з них - нащадки тієї самої коргі Сьюзан. Остання з її далеких прапраправнучок, Віллоу померла у 2018-му в віці 14 років.

Принцеса зі своєю Сьюзан фото з сайту getty images

У королівській родині завжди були собаки фото afp з сайту getty images

Її Величність надавала перевагу коргі та доргі фото з сайту getty images

фото з сайту getty images

фото з сайту getty images

У цій хустці королева неодноразово з'являлася на публіці фото з сайту getty images

Нагадаємо, в короля Чарльза ІІІ та його дружини Камілли є двійко джек-рассел-тер'єрів, узятих із притулку. В принца Вільяма і Кейт Міддлтон живе спаніель.

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