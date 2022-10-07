Стівен Кінг звернувся до росії від імені світу: Забирайтеся під три чорти з України

Американський письменник Стівен Кінг, який від початку війни дуже підтримує Україну, вказав росії напрямок, куди їй забиратися.

"Світ - росії: Забирайтеся під три чорти з України. Це - не ваша країна", - написав "король жахів" у Twitter.

На твіт Кінга відповіло Міністерство оборони України.

"Вашим твором "Як писати книги" ви навчили світ, як писати. Сьогодні ви навчаєте світ, як розмовляти з росією тим єдиним способом, який вона здатна зрозуміти! Ми салютуємо вам, сер!", - прокоментував акаунт міністерства.

Нагадаємо раніше Кінг зацінив контрнаступ ЗСУ на Харківщині.

Скріншоти з Twitter, фото Getty Images

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