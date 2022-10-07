Стівен Кінг звернувся до росії від імені світу: Забирайтеся під три чорти з України
Американський письменник Стівен Кінг, який від початку війни дуже підтримує Україну, вказав росії напрямок, куди їй забиратися.
"Світ - росії: Забирайтеся під три чорти з України. Це - не ваша країна", - написав "король жахів" у Twitter.
На твіт Кінга відповіло Міністерство оборони України.
"Вашим твором "Як писати книги" ви навчили світ, як писати. Сьогодні ви навчаєте світ, як розмовляти з росією тим єдиним способом, який вона здатна зрозуміти! Ми салютуємо вам, сер!", - прокоментував акаунт міністерства.
Нагадаємо раніше Кінг зацінив контрнаступ ЗСУ на Харківщині.
Скріншоти з Twitter, фото Getty Images
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