Тренди новорічного манікюру 2025: black cherry, кольоровий френч та молочно-лавандовий. Фото
Свято наближається, а з ним і бажання прикрашати себе. Новорічний образ не буде повним без відповідного манікюру, тренди якого хоч і не сильно, але змінюються кожного сезону.
Мабуть, у багатьох людей з зимою складаються стосунки "від любові до ненависті", коли ці два поняття змінюють один одного в хаотичному порядку. Але ж новорічні свята, сповнені надією, теплом і магією, – це зовсім інша справа. І поки календар поповнюються івентами, у нас є чудовий привід побалувати себе та записатися до майстра з цими ідеями манікюру на Новий рік.
Темно-вишневий
Манікюр відтінку black cherry плавно переміщується з осінніх трендів у зимові. Його елегантність та універсальність ідеально вписується як у повсякденна життя та офісні будні, так і на вечірки та святкування. Обираючи зимовий манікюр, неодмінно зверніть свою увагу на цей відтінок. Якщо ви ще не приміряли black cherry, то це відмінна нагода спробувати.
Насичений червоний
Червоний манікюр на Новий рік – вічна класика. Відтінки цього кольору випромінюють впевненість, елегантність і легку спокусливість. Незалежно від того, чи це глянцеве покриття, яке додає драматизму, чи матове для більш сучасного вигляду, насичені червоні нігті must have для новорічної вечірки.
Бежевий, молочно-лавандовий
Надзвичайно популярним залишається мінімалістичний дизайн, який підкреслює природну красу ваших нігтів та пальців. Такий ніжний зимовий манікюр – це чудовий вибір для тих, хто любить естетику чистоти і простоти. А внести у життя трішки різноманіття допоможе відтінок milky lavender, зараз його можна часто зустріти на нігтях у багатьох модних дівчат в Instagram.
Френч
Мабуть, не існує нічого настільки незмінного в манікюрних трендах, ніж класичний французький манікюр. Шикарне поєднання нюду та білого кольору ніколи не буде антитрендом.
Хейлі Бібер, Емілі Ратаковскі та інші знаменитості час від часу повертаються до френчу. Але ж нюд – це не ще не все. Сміливо експериментуйте з різними поєднаннями кольорів, від бежу с рожевим до білого з чорним. Обирайте те, чого бажає ваша душа. Французький манікюр на Новий рік – це про тиху розкіш та свято.
Металік
Якщо ви в пошуку чогось нетривіального, то металік – це саме те, що ви шукали. Засніжена земля і святковий декор, мерехтіння, яке вони випромінюють, чудово резонують з кольорами металік. Цей дизайн був провідною нейл-тенденцією кілька сезонів поспіль, але не планує залишати передову позицію і надалі. Блиск та сяяння, чого ще треба для вдалого манікюру на Новий рік. А витонченість та футуризм – неймовірно трендове поєднання цієї зими.
Камінці та перли
Дійсно, дорогоцінні каміння – прикраса на цілий рік. Але прикрасити блискучими штучними (або ні) камінцями або перлами нігті - чи не ідеальний варіант для яскравого новорічного манікюру? Також це гарна нагода пограти з акцентами та ввімкнути фантазію.
Хочете мати елегантний вигляд? Тоді обирайте камінці невеликого розміру та розміщуйте лише на одному або двох нігтях. Хочете мати грайливий та гламурний вигляд? Не обмежуйте себе у кольорах матеріалу та кількості. Можете не сумніватися, що з таким дизайном манікюру на Новий рік увага буде націлена саме на вас.
"Котяче око"
Модний манікюр на Новий рік – це про дизайн з ефектом "котячого ока". Його сенс у тому, щоб відтворити ілюзію оксамитового переливу на нігтях. Процес створення такого дизайну заворожує. Завдяки направленню магніту на певні місця металеві частинки переміщуються, що дає змогу експериментувати з переливами та навіть візерунками.
Американська модель Хейлі Бібер вже схвалила цей тренд та продемонструвала нам цей дизайн у шоколадному кольорі.
Темно-зелений
Червоний та темно-вишневий кольори ми вже згадали в контексті новорічних свят, а як щодо зеленого? Так, ялинка та все таке інше. Банально? Ніяк ні. Ба більше, це навіть трендово.
Буму на цей відтінок можна завдячувати фільму "Wicked: Чародійка", який зараз йде в кінотеатрах. Неважливо, чи ви хочете зануритися у відьомській вайб або ж прагнете природності та відчуття наближення свят – обирайте саме зелений новорічний манікюр. Важливо доповнити, що цей колір - справжній хамелеон, що чудово поєднується майже з чим завгодно, від металік до пастельних відтінків.
Полірування
Слідуєте мінімалізму та максимальній натуральності, а, можливо, просто шукаєте, який новорічний манікюр на короткі нігті обрати, то полірування точно для вас. Є кілька способів зробити ваші нігті блискучими та доглянутими.
Один з них – це полірування бафом, що надає гладкий та чистий вигляд. Ще є варінт, коли це роблять воском, що є ще й корисною альтернативою попередника. Він надає нігтям здорового блиску, а також захищає тонку пластину від зовнішніх факторів.
Тож красивий манікюр на Новий рік – це про любов до себе, гарний настрій, а також чудове доповнення до вашого святкового образу. Обирайте те, що відображає ваш внутрішній світ та робить вас хоч трішки, але щасливішими у такий непростий час.