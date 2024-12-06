Тренди новорічного манікюру 2025: black cherry, кольоровий френч та молочно-лавандовий. Фото

Який манікюр зробити у новорічну ніч - читайте далі Фото з Instagram

Свято наближається, а з ним і бажання прикрашати себе. Новорічний образ не буде повним без відповідного манікюру, тренди якого хоч і не сильно, але змінюються кожного сезону.

Мабуть, у багатьох людей з зимою складаються стосунки "від любові до ненависті", коли ці два поняття змінюють один одного в хаотичному порядку. Але ж новорічні свята, сповнені надією, теплом і магією, – це зовсім інша справа. І поки календар поповнюються івентами, у нас є чудовий привід побалувати себе та записатися до майстра з цими ідеями манікюру на Новий рік.

Темно-вишневий

Манікюр відтінку black cherry плавно переміщується з осінніх трендів у зимові. Його елегантність та універсальність ідеально вписується як у повсякденна життя та офісні будні, так і на вечірки та святкування. Обираючи зимовий манікюр, неодмінно зверніть свою увагу на цей відтінок. Якщо ви ще не приміряли black cherry, то це відмінна нагода спробувати.

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Black cherry - один із хітів цього сезону Фото з Instagram

Насичений червоний

Червоний манікюр на Новий рік – вічна класика. Відтінки цього кольору випромінюють впевненість, елегантність і легку спокусливість. Незалежно від того, чи це глянцеве покриття, яке додає драматизму, чи матове для більш сучасного вигляду, насичені червоні нігті must have для новорічної вечірки.

Червоні нігті - це класика. А з келихом в руках такий манікюр ще ефектніший

Для справжнього новорічного вайбу червоний можна поєднати з золотим візерунком

Бежевий, молочно-лавандовий

Надзвичайно популярним залишається мінімалістичний дизайн, який підкреслює природну красу ваших нігтів та пальців. Такий ніжний зимовий манікюр – це чудовий вибір для тих, хто любить естетику чистоти і простоти. А внести у життя трішки різноманіття допоможе відтінок milky lavender, зараз його можна часто зустріти на нігтях у багатьох модних дівчат в Instagram.

Тіна Кароль обирає нюдові нігті Фото @michael_fedorak

Тренд зими 2025 - молочний лавандовий Фото з Instagram

Френч

Мабуть, не існує нічого настільки незмінного в манікюрних трендах, ніж класичний французький манікюр. Шикарне поєднання нюду та білого кольору ніколи не буде антитрендом.

Любителька білого кольору Наталка Денисенко уже з класичним френчем Фото @dotsenochkamasha

Хейлі Бібер, Емілі Ратаковскі та інші знаменитості час від часу повертаються до френчу. Але ж нюд – це не ще не все. Сміливо експериментуйте з різними поєднаннями кольорів, від бежу с рожевим до білого з чорним. Обирайте те, чого бажає ваша душа. Французький манікюр на Новий рік – це про тиху розкіш та свято.

Святковий френч має бути яскравим Фото з Instagram

Металік

Якщо ви в пошуку чогось нетривіального, то металік – це саме те, що ви шукали. Засніжена земля і святковий декор, мерехтіння, яке вони випромінюють, чудово резонують з кольорами металік. Цей дизайн був провідною нейл-тенденцією кілька сезонів поспіль, але не планує залишати передову позицію і надалі. Блиск та сяяння, чого ще треба для вдалого манікюру на Новий рік. А витонченість та футуризм – неймовірно трендове поєднання цієї зими.

Який же Новий рік без срібного або золотого манікюру? Фото з Instagram

Камінці та перли

Дійсно, дорогоцінні каміння – прикраса на цілий рік. Але прикрасити блискучими штучними (або ні) камінцями або перлами нігті - чи не ідеальний варіант для яскравого новорічного манікюру? Також це гарна нагода пограти з акцентами та ввімкнути фантазію.

З такими нігтями посуд не помиєш, зате будеш виглядати наче королева Фото з Instagram

Хочете мати елегантний вигляд? Тоді обирайте камінці невеликого розміру та розміщуйте лише на одному або двох нігтях. Хочете мати грайливий та гламурний вигляд? Не обмежуйте себе у кольорах матеріалу та кількості. Можете не сумніватися, що з таким дизайном манікюру на Новий рік увага буде націлена саме на вас.

Ніжно і святково одночасно

"Котяче око"

Модний манікюр на Новий рік – це про дизайн з ефектом "котячого ока". Його сенс у тому, щоб відтворити ілюзію оксамитового переливу на нігтях. Процес створення такого дизайну заворожує. Завдяки направленню магніту на певні місця металеві частинки переміщуються, що дає змогу експериментувати з переливами та навіть візерунками.

Американська модель Хейлі Бібер вже схвалила цей тренд та продемонструвала нам цей дизайн у шоколадному кольорі.

Хейлі Бібер та її cat eye шоколадного кольору Фото з Instagram Хейлі Бібер

Темно-зелений

Червоний та темно-вишневий кольори ми вже згадали в контексті новорічних свят, а як щодо зеленого? Так, ялинка та все таке інше. Банально? Ніяк ні. Ба більше, це навіть трендово.

Темно-зелений манікюр у трендах вже не перший сезон Фото з Instagram

Буму на цей відтінок можна завдячувати фільму "Wicked: Чародійка", який зараз йде в кінотеатрах. Неважливо, чи ви хочете зануритися у відьомській вайб або ж прагнете природності та відчуття наближення свят – обирайте саме зелений новорічний манікюр. Важливо доповнити, що цей колір - справжній хамелеон, що чудово поєднується майже з чим завгодно, від металік до пастельних відтінків.

Полірування

Слідуєте мінімалізму та максимальній натуральності, а, можливо, просто шукаєте, який новорічний манікюр на короткі нігті обрати, то полірування точно для вас. Є кілька способів зробити ваші нігті блискучими та доглянутими.

Для любительок усього натурального Фото з Instagram

Один з них – це полірування бафом, що надає гладкий та чистий вигляд. Ще є варінт, коли це роблять воском, що є ще й корисною альтернативою попередника. Він надає нігтям здорового блиску, а також захищає тонку пластину від зовнішніх факторів.

Тож красивий манікюр на Новий рік – це про любов до себе, гарний настрій, а також чудове доповнення до вашого святкового образу. Обирайте те, що відображає ваш внутрішній світ та робить вас хоч трішки, але щасливішими у такий непростий час.