"Можна й*бнутись": Цимбалюк пожалівся на гостре отруєння та розказав про свій стан

Актор і наступний герой телешоу "Холостяк" Тарас Цимбалюк не був у ресторані Міші Кацуріна у Львові, але теж дуже сильно отруївся.

У сторіс Instagram зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" показався під крапельницею та розповів про свій жахливий стан уже другу добу.

За словами Тараса, йому поставили 6 крапельниць, і він двічі викликав додому лікаря.

Отруєння не відпускає Тараса вже другу добу

У актора була температура, розлад шлунку, нудота, головний біль і ломило тіло.

"Все це одночасно. Можна йо*нутись. Але близькі були поруч. І кваліфіковані лікарі вчасно підхопили вірус під свій контроль", - написав Цимбалюк.

Що стало причиною - достеменно невідомо

Нагадаємо, торік на жахливе харчове отруєння жалілася колега Цимбалюка, Ольга Сумська. Актриса за кордоном отруїлася сиром.

Також торік блогерка Саша Бо разом із чоловіком перенесли отруєння із реактивним панкреатитом.