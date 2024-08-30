Бачили разом у Венеції: Джолі закидають роман із молодшим на 9 років репером

Несподівані подробиці з особистого життя зірки фото GETTY IMAGES

Після скандального розлучення з актором Бредом Піттом особисте життя Анджеліни Джолі залишалося в тіні.

Які тільки чутки не ходили довкола зірки: роман із британським аристократом (який насправді одружений з українкою); симпатія до колеги; тепле листування із російським олігархом і запрошення від нього провести час у замку в Шотландії. І ось тепер ЗМІ, з посиланням на інсайдера, переконують, що в Енджі стосунки з молодшим на 9 років репером.

Як пише Daily Mail, актрису помітили у товаристві 40-річного британського музиканта Akala у Венеції. Парочка разом виходила з готелю Джолі.

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У Джолі новий роман? фото GETTY IMAGES

Цікаво, що це не перша поява Енджі у компанії чоловіка. Минулого року їх бачили разом на Ямайці із нащадками актриси. Зі слів очевидців, Akala дуже захищав дітей Джолі від надмірної уваги людей довкола. Інше джерело також заявило, що пара зустрічається вже близько року.

40-річний Akala, подейкують, вже рік зустрічається з Енджі фото з Instagram Akala

Попри активне обговорення чуток про роман Анджеліни і репера, низка інших інсайдерів переконує, що вони просто друзі. Мовляв, в особистому житті акторки нині нема нічого серйозного, а її появи поряд з репером, зокрема, у Венеції, часто відбуваються у присутності дівчини Akala.

Нагадаємо, Джолі, подейкують, вже багато років має приховану симпатію до відомого ірландського актора.