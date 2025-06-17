"Ніхто не підказав йому поголитися?": Аль Пачіно насмішив мережу своїм недбалим виглядом на зустрічі з Папою Римським. Фото
Американський актор Аль Пачіно став першим представником цієї професії, який відвідав Ватикан та зустрівся з Папою Римським Левом XIV.
Фото з цієї аудієнції опублікував у Instagram продюсер Андреа Лерволіно, зазначивши, що предметом бесіди стали цінності, які поділяють і католицька церква, і їхній із Пачіно новий проєкт, фільм "Мазераті: Брати" - "родинну єдність, любов, співчуття та важливість робити свій внесок заради суспільного добра".
Утім, як пише Daily Mail, враження від історичної зустрічі понтифіка та кінозірки затьмарив вигляд останнього. Користувачі мережі відзначили скуйовджену зачіску 85-річного Аля, щетину на обличчі та не заправлену в брюки сорочку.
"Ніхто не підказав йому поголитися та впорядкувати волосся?", - обурюються люди.
Іще в мережі жартують, мовляв, це ще питання, хто на цій зустрічі був більшою зіркою, Папа чи легендарний актор із "Хрещеного батька".
Нагадаємо, торік Аль Пачіно став мемом після церемонії "Оскар", де оголошував переможця в одній із номінацій і зробив це на свій манер.