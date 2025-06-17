"Ніхто не підказав йому поголитися?": Аль Пачіно насмішив мережу своїм недбалим виглядом на зустрічі з Папою Римським. Фото

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Американський актор Аль Пачіно став першим представником цієї професії, який відвідав Ватикан та зустрівся з Папою Римським Левом XIV.

Фото з цієї аудієнції опублікував у Instagram продюсер Андреа Лерволіно, зазначивши, що предметом бесіди стали цінності, які поділяють і католицька церква, і їхній із Пачіно новий проєкт, фільм "Мазераті: Брати" - "родинну єдність, любов, співчуття та важливість робити свій внесок заради суспільного добра".

Аль Пачіно зустрівся з Папою Фото з Instagram

Утім, як пише Daily Mail, враження від історичної зустрічі понтифіка та кінозірки затьмарив вигляд останнього. Користувачі мережі відзначили скуйовджену зачіску 85-річного Аля, щетину на обличчі та не заправлену в брюки сорочку.

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"Ніхто не підказав йому поголитися та впорядкувати волосся?", - обурюються люди.

Іще в мережі жартують, мовляв, це ще питання, хто на цій зустрічі був більшою зіркою, Папа чи легендарний актор із "Хрещеного батька".

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Нагадаємо, торік Аль Пачіно став мемом після церемонії "Оскар", де оголошував переможця в одній із номінацій і зробив це на свій манер.