Цимбалару у невагомій спідниці оголила засмаглі ноги на тлі осіннього Києва

Марія Мельник 21 жовтня, 14:15
Цимбалару в осінній зйомці
фото marypopyk

32-річна акторка Анастасія Цимбалару у стильному кежуал-луці наробила фото на тлі осіннього Києва.

Актриса посвітила засмаглими ніжками з соняшником у руці.

"Чомусь мені так до смаку ця осінь…", - підписала фото Анастасія.


Цимбалару у шкірянці з квіткою

Це вже не перша осіння зйомка в арсеналі Анастасії

фото з Instagram
Анастасія Цимбалару портретне фото
Акторка у стильному осінньому луці

До речі, у зірки є свої секрети, звідки брати мотивацію і сили

Цимбалару посвітила ногами на тлі Києва

Анастасія любить оголювати ніжки

Нагадаємо, раніше Цимбалару показалася у спідньому і розвіяла міф про генетику щодо фігури.

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