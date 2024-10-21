Цимбалару у невагомій спідниці оголила засмаглі ноги на тлі осіннього Києва
32-річна акторка Анастасія Цимбалару у стильному кежуал-луці наробила фото на тлі осіннього Києва.
Актриса посвітила засмаглими ніжками з соняшником у руці.
"Чомусь мені так до смаку ця осінь…", - підписала фото Анастасія.
Нагадаємо, раніше Цимбалару показалася у спідньому і розвіяла міф про генетику щодо фігури.
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