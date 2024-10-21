Цимбалару у невагомій спідниці оголила засмаглі ноги на тлі осіннього Києва

32-річна акторка Анастасія Цимбалару у стильному кежуал-луці наробила фото на тлі осіннього Києва.

Актриса посвітила засмаглими ніжками з соняшником у руці.

"Чомусь мені так до смаку ця осінь…", - підписала фото Анастасія.

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До речі, у зірки є свої секрети, звідки брати мотивацію і сили

Анастасія любить оголювати ніжки

Нагадаємо, раніше Цимбалару показалася у спідньому і розвіяла міф про генетику щодо фігури.