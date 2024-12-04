"Ніх*я ви не єдині": Приходько про розбрат українців через мову і чому її тригерять біженці в Німеччині

Співачка Анастасія Приходько, яка раніше казала, що не треба тиснути на російськомовних співгромадян із переходом на державну, натякнула, що це розмежування було створене кимось штучно, щоби розсварити українців між собою.

Про це Приходько говорила в інтерв'ю Наталії Влащенко. Розмова відбувалася російською.

"Я весь час кажу: для мене той, хто має паспорт громадянина України - українець. Я не винна в тому, що коли я навчалася у школі імені Лисенка, мені все викладали російською. Я не винна в тім, що політики того чи іншого часу не займалися тим, щоби просувати українську культуру. Мене змушували? Ні, не змушували. Я спокійно говорила, спілкувалася російською", - пригадала Анастасія.

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Як пояснила артистка, в 2014-му році вона особисто для себе вирішила, що зобов'язана знати українську мову. Водночас, вона не почувається зобов'язаною нав'язувати її іншим.

Приходько вважає, що всі громадяни України мають знати українську, але це не має бути результатом нав'язування

"Як громадянин України я вважаю, що кожен зобов'язаний її знати. Говоріть, спілкуйтеся так, як вам зручно, як у вас це виходить - і я це кажу в нинішній час. Я не можу відмовитися від своїх друзів, котрих я знаю багато років, вони зі мною розмовляють російською, але в публічному просторі вони говорять українською", - сказала Приходько.

"От мене дуже тригерить це питання, тому що... я скажу жахливу, може, фразу... більшість наших біженців, мільйон, перебуває в Німеччині. Є люди, яким 65, і це люди - діти ветеранів війни. Вони приїхали до Німеччини. Якщо ми пам'ятаємо історично - німці вивозили наш чернозем. А вони (українські біженці) приїхали туди просити. От чого до них нема претензій? Чи забули? Чи не було в нас Другої світової війни і мій дід не розписався на стіні Рейхстагу? Я в Німеччину не поїду. Тому що мене дід так виховував", - наголосила вона.

На думку Насті, до 2014-го року "ні в кого не виникало питання, як ми спілкуємося" і всі жили "мирно та дружньо".

"Де цей момент відбувся і хто ця людина, щоби не матюкатися, яка почала це пропагувати, оце вливати, щоби сварити нас між собою?", - риторично поцікавилася виконавиця.

Анастасія провела паралель між російськомовними співвітчизниками та українськими біженцями в Німеччині

"Сьогодні я чому сказала "я хочу записати інтерв'ю російською"? На підтримку своїх громадян, які мають український паспорт. Тому що ті, хто приїде зараз із Курахова, Куп'янська, Покровська, вони там половина не знає української. І що мені, відвернутися? Я не маю права, бо зараз війна. І кожен одне одному має простягати руку допомоги, а не постійно принижувати, ображати, утискати, змушувати щось робити. Мене це просто вибішує. Багато хто бігає-кричить: "Ми єдині, ми єдині!" Та ніх*я ви не єдині. Ви перші, хто робить так, щоби ми тут усі розсварилися", - заявила вона.

Нагадаємо, торік Анастасія Приходько пояснила, що стримує її від повернення в політику.



