"На вітрах": Приходько в стильних етнообразах постала у кліпі про незламність жінки. Відео

Марія Ткаченко 9 жовтня, 10:15
Анастасія Приходько
Скріни з відео на YouTube

Співачка Анастасія Приходько запрем'єрила відеокліп на свою пісню "На вітрах". Вона - про незламну жінку, не "берегиню", якою її часто змальовують, а героїню і бійця за майбутнє.

"Це історія кожної незламної жінки. Вони тримаються навіть тоді, коли падають і збивають коліна , коли втрачають найдорожче. Любов жінки , особливо в наш час проявляється ще сильніше, адже вона прагне захистити свою родину, свою дитину", - поділилася 37-річна Анастасія.

Кліп Анастасії Приходько

Анастасія у відео з'являється в ефектних етнообразах

"Жінка – це не "берегиня", жінка – це героїня, яка кожного дня доводить, що вона рівноцінна, сильна та незалежна особистість, яка бореться за майбутнє навіть коли дуже важко і вже немає сил. І кожна робить все, що в її силах", - підсумувала артистка.

Настя Приходько і її новий кліп

Виконавиця присвятила пісню та відеокліп незламним жінкам

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Нагадаємо, в вересні Приходько повторно повінчалася зі своїм чоловіком після 11 років шлюбу. Анастасія та Олександр виховують трьох дітей: спільних синів Гордія та Луку, а ще Нану, дочку співачки від попередніх стосунків.

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