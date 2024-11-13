Білявка, голомоза, короткострижена та рокова брюнетка: як змінювалася Анастасія Приходько. Фото

Зараз імідж співачки Анастасії Приходько значно відрізняється від того, що був на початку її кар'єри Фото: Instagram

Епатажна та зухвала – 37-річна співачка Анастасія Приходько запам’яталася не лише різнобарв’ям творчості, але й частою зміною іміджу.

ТаблоID покаже, як змінювалася артистка упродовж свої кар’єри. Якою вона була у дитинстві? Коли наважилася стати білявкою? Та чи лягала під ніж пластичного хірурга? Усе найцікавіше – далі.

Не брюнетка

В Instagram Насті Приходько майже немає дитячих фото, бо її дитинство було не таким простим. Співачка рано втратила батька. Як вона сама зізнавалася, до 10 років її фактично виховував дідусь.

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Вже у 8 років Настя почала співати, а у 15-ть хотіла потрапити до популярного жіночого гурту "ВІА Гра", однак тоді не пройшла кастинг. Якщо вірити публікаціям співачки, то у той період вона мала натуральний русий відтінок волосся.

Впізнали б тут Приходько? Фото: Instagram

"От він мій натуральний (колір волосся, - ред.). А от помилка, яку я зробила в 16 років в одному з таборів, і яка затягнулася на довгі 13 років", - ймовірно як раз про фарбування у чорний і зміну іміджу говорила Приходько.

До речі, вона ще не раз повернеться до блонду. Але про все по порядку.

Експерименти з кольором

Що ж, "натуральну" Анастасію Приходько ми побачили. Та більшість пам’ятає її палкою брюнеткою. Змінити колір волосся, ймовірно, артистці довелося заради участі у російській "Фабриці зірок". Туди Настя потрапила внаслідок обману – коли підробила документи і замість 16 років вказала 20.

"Я навіть фарбувалася сильно, щоб виглядати старшою. -1 секрет", - писала вона у своїх соцмережах.

Протягом наступних років Приходько супроводжував чорний колір волосся. Та вона не облишала експериментів. Щоправда один з таких коштував їй дуже дорого. У 2012 році співачка відверто зізналася, що змушена ходити у хустці, бо їй зіпсували волосся.

Вимушений новий імідж артистки Фото: соцмережі співачки

"Я залишилася без волосся. Ні, воно-то є, але я не можу нічого з ним зробити", - ділилася вона з прихильниками.

У 2016 вона вирішили додати фарб у життя і повернула ті самі натуральні русяві пасма.

Та чи надовго? Ні. Вже за рік співачка постала в оновленому образі із зухвалою стрижкою піксі. Одяг Приходько відтворював бунтарський рок-стиль.

Відповідний дух переймала і творчість Насті. У жовтні 2017 року вона випускає відеороботу на пісню "Крила". Кульмінація кліпу стала великою несподіванкою, адже героїні, яку Приходько втілювала на екрані, повністю поголили голову.

Артистці знадобився довгий час, аби повернути бодай мінімальну довжину. Однак й тоді Настя знаходила час для експериментів.

2019 рік став переломним. Настільки, що вона перетворилася на білявку. При чому спочатку Настя лишила певну довжину.

Як вам таке перевтілення? Фото: Instagram

А потім різко повернулася до піксі.

Брови Настя теж змінила Фото: Instagram

"Все, що могла зробити у 15, 18, 20 , я почала робити у 25. Я пройшла усі зачіски, які лише можуть бути. І навіть була голомоза. Всі ці етапи я спробувала, я щаслива. Зараз я прийшла до того етапу, що знову з чорним і відрощую волосся", - урочисто обіцяла вона підписникам у соцмережі.

Відновлення образу

Як можна побачити, Настя не зрадила своє слово - починаючи з 2020 року не фарбується та дійсно намагається відростити свою довжину волосся.

Тоді ж вона відверто зізналася і щодо пластичних операцій, які теж могли змінити її зовнішність. За словами артистки, вона зробила … нічого.

"Жодного ботоксу, підтяжок – розтяжок на мені зараз немає. Губи теж не колола. Хоча з часом дуже хочу підправити асиметрію. Ну немає у світі жінки, яка завжди буде задоволена собою", - зізнавалася вона.

Ба більше – зірка додавала, що не проти косметологів та різних уколів краси, якщо на це є гроші та бажання. Вона порадила жити своїм життям і не рівнятися на інших. Єдині фізичні зміни, на які наважилася артистка, - схуднення. Раніше Приходько зізнавалася, що після початку повномасштабного вторгнення набрала 10 кілограмів. Улітку цього року їй вдалося скинути 2.

До речі, Настя ніколи не рівнялася на інших щодо своїх татуювань. Якось вона зізнавалася, що має 11 малюнків на тілі і кожен з них носить своє значення.

"На лівій руці у мене сова, найулюбленіший птах. Сова - хижак, вона означає мудрість. Вона любить темряву і дуже характеризує мене. Під серцем у мене герб України в червоно-чорних тонах - тут сенс зрозумілий, так само для мене це символ дому. На правій ключиці – напис "Я добьюсь всего, чего я хочу". Це мій найголовніший мотиватор", - розповідала співачка.

Також Приходько закарбувала дати народження своїх трьох дітей. До речі, уся родина Приходько перебуває в Києві. Раніше ТаблоID показував миле фото співачки із трирічним сином.