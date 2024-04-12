Військова Данилкіна, яка втратила ногу, стала обличчям тематичної колекції Андре Тана. Фото

Дизайнер Андре Тан представив лімітований дроп футболок "Мотанка". Обличчям колекції стала військова ЗСУ Руслана Данилкіна, яка втратила ногу під час бойових дій.

Основу дропу склали унісекс футболки з принтами, натхненними традиційними українськими ляльками.

Нова колекція натхнена українськими традиціями фото пресслужби бренду Andre Tan

Зі слів самого дизайнера, він нині активно вивчає наше минуле у пошуках все нових й нових ідей для колекцій.

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"Я зараз активно вивчаю українську історію, намагаюсь занурюватись в неї якомога глибше. Мене надзвичайно цікавлять та надихають традиції, побут та костюми наших предків. Одним з таких відкриттів стала лялька-мотанка — вузликова лялька, яку взагалі винайшли 5 тисяч років тому, і яка ще з давніх-давен була присутньою в українській культурі", – сказав Андре.

Руслана Данилкіна стала обличчям колекції фото пресслужби бренду Andre Tan

"Це був такий собі оберіг кожної конкретної родини, що передавався з покоління в покоління, уособлюючи знання, досвід та силу. Символ безпеки, який завжди з тобою. Мені сподобалась ця ідея, до того ж вона мені здалась надзвичайно актуальною сьогодні, коли кожен українець потребує захисту, оберегу. Вірю в те, що традиції дійсно мають магічну силу – в тому числі захисну", – додав він.



фото пресслужби бренду Andre Tan

Цікаво, що частина коштів від продажу футболок піде у благодійний фонд Лілії Ребрик, а саме у проєкт "Нескорена", що допомагає постраждалим від війни жінкам.

Кошти від продажу підуть на благодійність фото пресслужби бренду Andre Tan

До речі, раніше Руслана Данилкіна також знімалася для колекції бренду Gasanova.

Нагадаємо, про співпрацю з нею сама дизайнерка Ельвіра Гасанова розповідала в ексклюзивному інтерв’ю TabloID.