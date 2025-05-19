"Ти ні на що ніяк вплинути не можеш": Данилко зізнався, що втомився від новин про війну

Артист Андрій Данилко зізнався, що "втомився" від новин, пов'язаних із повномасштабною війною, мовляв, відчуває, що ні на що не може вплинути, тож вдається до "концерт-терапії".

51-річна зірка сказав про це в інтерв'ю "Русской службе BBC". Спілкувався Андрій російською.

"Я нічого не розумію зараз. От раніше якось, в перший період, коли (стався) напад, ти все це розумієш, я пам'ятаю цих людей, які були зі мною в бомбосховищі, ми з цим Дімою (вочевидь, Волкановим - ред.), і я бачив цю цю згуртованість таку. Потім ти заплутуєшся, ти не знаєш, кому вірити: слухаєш одного - цей каже, завтра закінчиться, тут кажуть - він (Путін) у морозилці, тут - помер, це двійники... Я сиджу і думаю: "Напевно, все-таки займайся, Андрюшо, творчістю, ти ні на що ніяк вплинути не можеш"", - поділився він.

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Під час свого нинішнього європейського туру Данилко більше не говорить із публікою про війну так, як раніше.

Зі слів Данилка, даючи багато емоційних інтерв'ю на початку повномасштабного вторгнення, він був "у потоці"

"Я зараз вирішив зробити концерт-терапію. (Абстрагуватися) від новин, ці півтори-дві години, як виходить, ми згадуємо дитинство, згадуємо якісь історії зі своєї юності. І люди от хочуть цього... Я сам утомився від цих новин. І вплинути я ніяк не можу, а якась новина основна мене все одно наздожене, і я про це дізнаюся в будь-якому разі. А ось у мене псується настрій, я не можу дивитися ці кадри, а вплинути ніяк не можу", - пояснив артист.

Іще Андрій торкнувся теми свого самітництва. Зі слів зірки, він іще в дитинстві відчував, що йому не судилося створити сім'ю.

"Ніби я з іншої планети. Ось у всіх, як у людей, а в мене все інакше. От я не хотів цим займатися - я чомусь цим займаюся. Я по натурі абсолютно не публічна людина - а мені доводиться бути публічном. І от весь час якась така боротьба. Ось я, дивлячись у дитинстві на весілля... я ніколи не міг себе уявити на місці нареченого. Здавалося, що так соромно - бути нареченим. І ця наречена сидить, і вони ніби мучаються...", - зазначив він.

Як пригадав Данилко, востаннє він був на весіллі у 1990-х, коли виходила заміж "мама Сердючки" Інна Білоконь, і тоді теж чітко усвідомлював, що йому це не дано і в нього так ніколи не буде.

Андрій радий за Інну, в якої тепер є онучка Вероніка, але собі такого не хоче Фото з Instagram Сердючки

Появу в нього нащадків Данилко теж виключає.

"Не хочеться. От я навіть уявити собі не можу", - сказав він.

Як відомо, торік Андрій Данилко пояснив, що він відповідає, коли йому кажуть, що він розмовляє мовою агресора.

Нагадаємо, ТаблоID показував, як змінювалася Вєрка Сердючка із 1990-х і дотепер.



