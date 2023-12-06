"Потрібно було зцілитися": Джолі про паузу від акторства і те, яку можливість втратила після розлучення з Піттом

Американська акторка Анджеліна Джолі стала героїнею груднево-січневого номеру WSJ. Magazine. 48-річна зірка попозувала для чорно-білих фото та зробила зізнання: вона планує залишити Лос-Анджелес та більше часу проводити в Камбоджі.

Щоправда, не найближчим часом.

Анджеліна поділилася своїми планами на майбутнє Фото з Instagram WSJ. Magazine

"Це частина того, що сталося після мого розлучення - я втратила можливість жити і подорожувати вільно", - поділилася Анджеліна, пише Daily Mail.

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"Я переїду, щойно зможу", - запевнила зірка, маючи, вочевидь, на увазі той час, коли їхні з Бредом Піттом молодші діти, Нокс і Вів'єн, яким зараз по 15, досягнуть повноліття, і вона не муситиме питати дозволу в їхнього батька.

Судова війна між Піттом та Джолі - за опіку над дітьми та французький маєток-виноробню - тяглася сім років та схоже, нарешті добігає кінця Фото з Instagram

Джолі переконана, що "з усіх місць світу Голлівуд - це нездорове місце". Якби вона мала змогу повернутися в минуле, то навряд чи стала би кіноактрисою, а радше обрала би театр.

"Коли я починала, то не було такого очікування, що ти будеш настільки публічною людиною, настільки багато чим ділитимешся", - пояснила вона.

Як пожартувала Джолі, в неї "більше немає соціального життя", а її найближчі друзі - це біженці.

Зірка планує назавжди розпрощатися з Голлівудом?

Анджеліна нині більш зосереджена на інших своїх проєктах, зокрема на бренді Atelier Jolie. Вона пояснила, чому в останні роки дуже мало знімалася.

"Нам потрібно було зцілитися. Є речі, від яких необхідне зцілення", - зазначила Джолі, знову натякнувши на своє тяжке розлучення з Піттом.

Нагадаємо, в Камбоджі Анджеліна має нерухомість. Щоправда, з вельми темною історією.



