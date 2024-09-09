Виростила собі кавалера: Джолі в чорному максі та пальчатках попозувала з ошатним сином на хіднику в Торонто. Фото

Тетяна Сухачова 9 вересня, 17:30

Актриса Анджеліна Джолі, яка нині часто з’являється на різноманітних кінофестивалях в рамках промокампанії свого нового фільму "Марія", показалася на парадному хіднику кінофесту в Торонто.

Компанію зірці склав її син Пакс, який минулого місяця потрапив в аварію на електровелосипеді. Обидва обрали для виходу чорні образи: Енджі закриту сукню із пальчатками, а юнак – костюм із краваткою.

Анджеліна Джолі із сином

Енджі із сином на кінофестивалі у Торонто

фото GETTY IMAGES

До речі, Джолі днями помітили також у компанії російського актора і путініста Юрія Борисова. Їх зазнімкували за лаштунками фестивалю TIFF. Вочевидь, росіянин представляв там фільм "Анора", адже кадр із Анджеліною з’явився у сторіс офіційної сторінки стрічки в Instagram.


Анджеліна Джолі із проросійським актором

Цікаво, чи Енджі знала, із ким безпосередньо розмовляє?

скрін з instagram

Нагадаємо, після початку повномасштабної війни Джолі підтримала Україну. Крім висловлення своєї позиції зірка також відвідувала Львів та має у своєму гардеробі аксесуар із мапою нашої країни.

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Джолі
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