"Розбите серце та хронічна перевтома": Кошмал пригадала себе 20-річну на провокативних фото
30-річна зірка серіалу "Свати" Анна Кошмал, вагітна другою дитиною, пригадала себе у віці 20 років та показала фото з того часу.
Доволі відверті кадри акторці нагадав Facebook, а вона виклала їх в Instagram.
"Рівно 10 років тому 🙀 Коли? Як так швидко? Це ж вчора)) Це були мої 20: розбите серце, безуспішні пошуки спокою, невдоволення собою та хронічна перевтома… але серце завжди вело мене на світло", - поділилася спогадами Кошмал.
Нагадаємо, Кошмал вийшла заміж у 2017-му році, а вже наступного року народила сина Михайла. Особу свого чоловіка актриса приховує від загалу. Відомо лише, що його звуть Іваном.
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