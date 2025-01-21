"Розбите серце та хронічна перевтома": Кошмал пригадала себе 20-річну на провокативних фото

30-річна зірка серіалу "Свати" Анна Кошмал, вагітна другою дитиною, пригадала себе у віці 20 років та показала фото з того часу.

Доволі відверті кадри акторці нагадав Facebook, а вона виклала їх в Instagram.

У 20 років Анна була вже зірка

"Рівно 10 років тому 🙀 Коли? Як так швидко? Це ж вчора)) Це були мої 20: розбите серце, безуспішні пошуки спокою, невдоволення собою та хронічна перевтома… але серце завжди вело мене на світло", - поділилася спогадами Кошмал.

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Також Кошмал відома участю у серіалі "Слуга народу" і "Папік"-2

Нагадаємо, Кошмал вийшла заміж у 2017-му році, а вже наступного року народила сина Михайла. Особу свого чоловіка актриса приховує від загалу. Відомо лише, що його звуть Іваном.