"Не тому, що не було пропозиції": Сагайдачна зізналася, чому поки не вийшла заміж за батька своєї доньки

Акторка Анна Сагайдачна, яка три місяці тому народила донечку, пояснила, чому ще не узаконила стосунків із її батьком. 35-річна зірка запевнила, що причина не у тім, що її не кликали заміж.

Про це двічі розлучена Сагайдачна сказала в інтерв'ю "Слава +".

"Не тому, що не було пропозиції. Пропозицію я отримала фактично одразу, коли ми тільки познайомилися. Тобто я вже офіційно отримала документ про розлучення, ми зустрічатися вже почали. І він одразу мені одразу зробив пропозицію. Одразу сказав: "Я тебе шукав все життя"", - поділилася актриса.

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"Я сказала: "Давай пізніше. Це ж не впливає на наші стосунки. Давай пізніше, не так одразу". Тільки я отримала документ про розлучення, зараз що, бігти РАГС, ну це взагалі якось...", - зазначила вона.

Сагайдачна та її загадковий коханий разом уже більше року

Зі слів Анни, офіційне друге розлучення не стало для неї якоюсь подією, оскільки на той момент вона вже досить давно була самотньою.

Сагайдачна поки не розкриває особу свого коханого, не показує його обличчя і не називає імені.

"Зараз не дуже радіють чужому щастю. Можливо, мені так здається. Я ж читаю, як коментують інших людей підписники в тому ж Instagram, як люди взагалі. Дуже багато людей зосереджені на своєму горі, на своїй біді. В мене було дуже багато коментарів "як ви можете фотографуватись", "як ви можете кудись ходити", "як ви можете відпочивати", "як ви можете ходити в кіно", "як ви можете", "як ви можете", - розказала вона.

Як вона назвала донечку, Анна теж поки не розказує, і обличчя дівчинки приховує

До третього заміжжя акторка вже готова, і коли доньчин батько знову зробить їй пропозицію, вона відповість згодою. Щоправда, Сагайдачна не певна щодо того, яке весілля хоче.

"Не уявляю, в якому це форматі наразі має бути. Мені би не хотілося, щоб це було просто так. І не щось велике, але й не хочеться просто так піти (розписатися – ред.). Все-таки хочеться, щоб це була подія, хай і з найближчими, але це подія", - зізналася вона.

Нагадаємо, від другого шлюбу, з продюсером Євгеном Третьяком у Сагайдачної є син Тимур. Акторка розповідала, чи легкими були її другі пологи.



