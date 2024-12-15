Сагайдачна замилувала фото 5-річного сина з новонародженою сестричкою
Акторка Анна Сагайдачна, яка нещодавно вдруге стала мамою, замилувала фото сина з маленькою донечкою.
Світлиною вона поділилася у своєму Instagram.
На фото її син Тимур сидить на ліжку та тримає на руках маленьку сестричку.
"Доню, як же стало затишно у нашій оселі", - написала Анна.
Нагадаємо, цього літа Анна Сагайдачна повідомила про розлучення зі своїм чоловіком Євгеном Третяковим.
Про свою вагітність акторка оголосила через чотири місяці після того, на початку листопада.
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