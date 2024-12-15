Сагайдачна замилувала фото 5-річного сина з новонародженою сестричкою

Фото з Instagram Анни Сагайдачної

Акторка Анна Сагайдачна, яка нещодавно вдруге стала мамою, замилувала фото сина з маленькою донечкою.

Світлиною вона поділилася у своєму Instagram.

На фото її син Тимур сидить на ліжку та тримає на руках маленьку сестричку.

Реклама:

"Доню, як же стало затишно у нашій оселі", - написала Анна.

Ну такі вже милі... Але цікаво, як же акторка назвала донечку

До слова, хто батько дівчинки Сагайдачна теж приховує

Нагадаємо, цього літа Анна Сагайдачна повідомила про розлучення зі своїм чоловіком Євгеном Третяковим.

Про свою вагітність акторка оголосила через чотири місяці після того, на початку листопада.