Сагайдачна поділилася фото з пологів та вперше показала батька своєї доньки

Марія Ткаченко 19 грудня, 13:28
Анна Сагайдачна
Фото з Instagram Сагайдачної

Акторка Анна Сагайдачна, яка 9-го грудня вдруге стала мамою, запостила у Instagram фото зі своїх пологів. На одній зі світлин уперше засвітився загадковий коханий зірки, тато її новонародженої донечки.

"Моя найкрасивіша і найчуттєвіша фотосесія", - зізналася Анна.

Ганна Сагайдачна

Імені новонародженої доньки Сагайдачна поки не розсекретила, зате показала фото з пологів

Фото mamyni.doloni

"Пологи були парні і повністю природні", - розповіла вона.

Сагайдачна дала зрозуміти, що вони були легкі та швидкі, а лікарка, яка приймала обох її дітей, сказала, що 35-річна акторка "народжує як Богиня".

Пологовий будинок

Анна вже вдруг "народила як Богиня"

Зірка подякувала фотографці, яка закарбувала для неї ці безцінні моменти.

"Пам'ятаю як під час перейм я сказала: "Ліля, я спробую швиденько, щоби ти тут довго не чекала"😀 Ну і я зробила, як обіцяла - Ліля залітала в родзал зі словами: "Вже народжує? Хіба буває так швидко?", - поділилася Сагайдачна.

"Дівчатка, всім, хто при надії від усього серця бажаю легких пологів", - додала вона.

Сагайдачна народила

Зірка народила легко та швидко

Актриса Анна Сагайдачна
Чоловік Сагайдачної

Коханий Сагайдачної підтримував її під час пологів

Нагадаємо, синові Анни, Тимуру 5 років. У червні Сагайдачна ошелешила новиною про своє розлучення з його батьком, продюсером Євгеном Третьяком, який був її другим чоловіком. У листопаді зірка оголосила про свою вагітність, але особу свого чинного партнера досі приховує.

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