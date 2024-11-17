"З 20 років про тебе мріяла": Саліванчук ніжно привітала старшого сина з 9-річчям та показала його дитячі фото

Фото з Instagram Анни Саліванчук

Акторка Анна Саліванчук ніжно привітала свого старшого сина Гліба з 9-річчям та показала його дитячі фото.

Світлинами вона поділилася у своєму Instagram.

"Мій Гліб, мій перший син, сьогодні тобі 9 років. Я з 20 років про тебе мріяла, я точно знала, що будеш ти, я так тебе чекала. І 17 листопада 2015 року ти показав мені, що таке справжнє щастя", - написала Анна.

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Саліванчук показала сина зовсім маленьким

Вона зазначила, що не може повірити, що синочок вже такий дорослий, але він завжди залишиться для неї маленьким.

"Ти завжди допомагаєш мені, турбуєшся про братика, збираєш гроші, щоб задонатити, віддаєш свої іграшки в дитячі будинки і малюєш для воїнів. Я пишаюсь тобою", - додала Саліванчук.

Вона написала, що пишається Глібом

"Мій сину, я знаю, що скоро ти будеш у мережах і читатимеш це. Так ось, хочу сказати тобі, що я дуже щаслива, що ти вибрав мене, бути твоєю мамою! Ти мій герой, ти моє все! Дуже люблю тебе! Будь щасливий, я зроблю все для цього", - зауважила акторка.

Акторка підібрала ніжні фото з сином для привітання

А тут Гліб з мамою і молодшим братиком

Нагадаємо, у Анни Саліванчук є молодший син - 3-річний Микита.

Як відомо, Анна Саліванчук у 2015 році одружилася з нардепом Олександром Божковим. А після 8 років шлюбу подружжя розлучилося.