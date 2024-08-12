"Нарешті зустрілися": донька Болдуїна показала його онуку в оточенні 7 акторових дітей. Фото, відео

Айрленд, яка мешкає зі своїм бойфрендом у штаті Орегон, приїхала до Нью-Йорка і навідала зіркового батька

Виявляється, онука американського актора Алека Болдуїна, 15-місячна Холланд досі не була знайома з великою родиною свого зіркового діда. Але це нарешті сталося.

Фото і відео великого возз'єднання поділилася мама дівчинки, 28-річна дочка актора від шлюбу з Кім Бейсінгер, Айрленд.

"Холланд нарешті зустрілася з тітками та дядьками", - повідомила вона.

Як відомо, з чинною дружиною Хіларією Алек виховує трьох доньок і чотирьох синів. Найстаршій дівчинці, Кармен 10 років, а наймолодшій, Іларії в вересні виповниться 2. Усіх дітей, за винятком однієї, виносила сама Хіларія.



