З Болдуїна зняли обвинувачення у ненавмисному вбивстві українки: актор розплакався у суді

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З 66-річного американського актора Алека Болдуїна остаточно зняли обвинувачення за випадкове вбивство 42-річної українки, кінооператорки Галини Гатчінс на зйомках фільму "Іржа". Судовий процес тривав три роки.

Про це пише The Guardian.

За інформацією видання, справа навіть не дійшла до рішення присяжних, так як слідчі органи приховали докази, які могли бути використані на користь Алека.

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Через це суддя Мері Марлоу Соммер заявила, що дії слідчих призвели до "непоправної шкоди для кримінальної справи", і скасувала її.

Також у ході судового засідання було встановлено, звідки на знімальному майданчику з'явилися справжні набої, якими було застрелено Галину. Раніше вважалося, що їх принесла реквізиторка, однак виявилося, що кулі було надіслано постачальником реквізиту.

Дружина весь час була поряд із Алеком і підтримувала його в суді Фото Getty Images

Рішення суду щодо закриття справи Алек та його родина прийняли емоційно. Актор розплакався та обійняв своїх адвокатів й дружину Хіларію.

Після засідання Алек не розмовляв із ЗМІ, а сів до своєї автівки та поїхав додому.

У мережі ширяться відео, на яких Болдуїн плаче та повертається до Хіларії, а та йому показує жестом розвернутися до судді обличчям.

Нагадаємо, у 2021 році на знімальному майданчику фільму "Іржа" Алек Болдуїн випадково вбив Галину Гатчінс та поранив ще одну людину.

Окрім ненавмисного вбивства актора також звинувачували у недбалому поводженні з реквізитною зброєю.

Як відомо, актор не виключав, що ця трагедія може поставити крапку у його кар'єрі.

До речі, винною у вбивстві Гатчінс визнали експертку зі зброї Ханну Гутієрез-Рід.



