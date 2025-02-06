Байдак похвалився медаллю від Буданова та світлинами з ним

ГУР відзначили коміка за волонтерську діяльність Фото з Instagram

Комік Василь Байдак поділився радісною новиною — очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов відзначив його медаллю "За безкорисливе служіння Батьківщині".

Світлинами з цієї події артист похвалився у своєму Instagram.

34-річний Байдак зауважив, що нагорода — це результат спільних зусиль його підписників та глядачів. Він подякував кожному, хто підтримує благодійні ініціативи, купує квитки на виступи, бере участь в аукціонах і донатить на потреби армії.

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"Ось фото, де К.О. Буданов нагороджує мене (а з цим і вас усіх) памʼятною медаллю. Дуже цінно, дуже дякую. Це все ми з вами разом. Ваші квитки на стендапи, купівля лотів, донати — це все тут", — звернувся артист до підписників.

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Окрім медалі, Буданов також залишив автограф на фігурці відомого мультяшного персонажа — жовтого посіпаки в окулярах. Байдак планує виставити її на благодійний аукціон, щоб зібрати кошти для українських захисників.

Іграшка з підписом Буданова, за якою "бігатимуть" на аукціоні

Медаль за волонтерську діяльність від Буданова

У коментарях підписники вітають коміка з відзнакою та не втрачають можливість пожартувати.

"Подумала, що це ви біля воскової фігури стоїте", — прокоментувала фотографії підписниця.

Як відомо, Василь Байдак з початку повномасштабної війни зібрав для ЗСУ близько 30 млн грн, використовуючи креативні підходи до зборів.

Зазначимо, що Байдак разом з іншими відомими артистами буде вести Нацвідбір на Євробачення-2025 вже 8 лютого.

Нагадаємо, наприкінці минулого року користувачі мережі обговорювали фото Буданова у продуктовому магазині. Тоді українці роздивлялись його кошик з продуктами і рекомендували замінити певні товари.