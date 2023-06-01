"Його українське продовження": Ясько оголосила, що народила від Саакашвілі

1-го червня у День захисту дітей 32-річна депутатка Єлизавета Ясько оголосила, що стала мамою. Батьком її первістка є колишній президент Грузії, 55-річний Міхеіл Саакашвілі, який зараз перебуває в тюрмі.

Своєму материнству Ліза присвятила зворушливий пост, у якому назвала дитину українським корінням і українським продовження її батька.

Стать малюка Ясько не уточнила, як і не повідомила, коли саме сталися пологи.

Ці фото Ясько і Саакашвілі оприлюднили в мережі ще восени 2021 року

Далі - допис Єлизавети:

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"Ніколи не могла уявити, що моя дитина народиться в цих страшних реаліях війни для нашої країни. В день початку літа, більшість з нас не спали останні дні. Ми не думаємо про літо. Ми думаємо про захист наших дітей. Дітей, які, на жаль, не можуть мати безпеку в своїй хаті через повномашстабну агресію рф.

Ніколи собі не могла уявити, що поряд на свободі та в здоров’ї не буде батька дитини в дуже важливі моменти, які ми планували бути разом. Моя дитина - це моя любов. Для батька наша дитина - це його українське коріння та українське продовження, про яке він мріяв і так хотів мати, пишаючись своїм паспортом громадянина України.

Ліза стала мамою вперше, а Міхеіл - батьком учетверте

Ніколи не думала, що народити дитину під час війни - це насправді страшно. Страшно і дуже моторошно від думок про майбутнє. Ми зовсім по іншому все уявляли. Обставини та реальність були зовсім іншими. Те, що я пережила під час дуже важливих місяців - це страшні ситуації, які варті бути описаними в окремих книжках і трилерів. Страшних. А ти одна. І борешся за те, у що віриш. У свободу, та справедливість. Ти одна. Разом з дитиною.

По суті з батьків дитини - тільки ти у дитини є. Поряд тільки ти - мама, яка виконує за двох функціі і мами і тата. Ти одна, але таких як ти зараз тисячі українських жінок, які зараз знають, що таке боротьба за свободу та вільне майбутнє наших дітей.

Я завжди вірила, що ми те покоління, яке змінить назавжди країну і звільнить від будь яких спроб нас змусити жити в несвободі! Звичайно, уявити масштаб цього не можливо, тим більше коли це вже стосується не тільки нас, але й свободи наших дітей.

На наші жіночі плечі, серця припало багато випробувань. Я вклоняюсь перед кожною українською жінкою, яка зараз не спить ночами, захищає свою землю своєю роботою та турботою, боронить кожен день своїх дітей.

Я одна з них.

Я мама.

Я українська мама.

Я мама української дитини.

І ми, українські мами зараз боронимо свободу для покоління вже наших дітей, які народились від батьків по справньому вільних душею та серцем українців!

Нехай наші діти будуть захищеними!"

Нагадаємо, про роман тоді ще одруженого Саакашвілі з Ясько стало відомо у листопаді 2020-го. Пізніше дружина Міхеіла Сандра Рулофс заявила, що його зрада була несподіванкою для нею.

У січні 2022 року виявилося, що окрім двох синів від ексдружини, у Міхеіла є ще позашлюбна донечка.

Саакашвілі перебуває за ґратами з часу таємного повернення до Грузії напередодні місцевих виборів 2021 року.

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