Біблів розсекретила свого чоловіка та вперше показала фото з ним

Тамара Кудрявченко - 31 травня, 13:00

44-річна актриса театру та кіно Віталіна Біблів, яка місяць тому оголосила про заміжжя, нарешті розсекретила особу свого чоловіка і показала фото з ним. 

Зірка "Будиночка на щастя" не втрималася і в Instagram привітала коханого з днем народження. Ним виявився Володимир Садовничий, який, судячи з його блогу, теж пов'язаний з кіноіндустрією.

Віталіна Біблів з чоловіком

"З Днем народження, мій Янгол-Охоронець", - написала Біблів

 І хоча Віталіна не показала обличчя чоловіка, вона його тегнула. А в нього на сторінці фото з Біблів виявилося достатньо, щоб зрозуміти - стосункам пари уже кілька років. 


Біблів із чоловіком Садовничим

У Володимира в Instagram багато фото з Віталіною

Фото з Instagram
Для Біблів цей шлюб перший, а от її обранець має не лише дітей, а й онуку

Для Біблів цей шлюб перший, а от її обранець має не лише дітей, а й онуку

Нагадаємо, раніше Віталіна розказувала, що вони з чоловіком друзі і говорять про все. Більше про життя актриси ТаблоID писав в окремому матеріалі. 

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