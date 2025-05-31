Біблів розсекретила свого чоловіка та вперше показала фото з ним

44-річна актриса театру та кіно Віталіна Біблів, яка місяць тому оголосила про заміжжя, нарешті розсекретила особу свого чоловіка і показала фото з ним.

Зірка "Будиночка на щастя" не втрималася і в Instagram привітала коханого з днем народження. Ним виявився Володимир Садовничий, який, судячи з його блогу, теж пов'язаний з кіноіндустрією.

"З Днем народження, мій Янгол-Охоронець", - написала Біблів

І хоча Віталіна не показала обличчя чоловіка, вона його тегнула. А в нього на сторінці фото з Біблів виявилося достатньо, щоб зрозуміти - стосункам пари уже кілька років.

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У Володимира в Instagram багато фото з Віталіною Фото з Instagram

Для Біблів цей шлюб перший, а от її обранець має не лише дітей, а й онуку

Нагадаємо, раніше Віталіна розказувала, що вони з чоловіком друзі і говорять про все. Більше про життя актриси ТаблоID писав в окремому матеріалі.