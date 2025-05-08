Таємний шлюб, захист ненародженої дитини і співпраця з росіянами: цікаве про зірку "Будиночок на щастя" Віталіну Біблів
44-річна Віталіна Біблів – заслужена артистка України та "королева епізодичних ролей" у минулому. Віталіна найбільш відома своїми ролями у телехітах "Будиночок на щастя" і "Жіночий лікар", а також своїми комедійними скетчами в Instagram в образі баби Наташі.
Зірка серіалів – одна з найбільш таємничих актрис, а про її особисте життя майже нічого невідомо. Проте ТаблоID зібрав цікаві факти з життя Віталіни Біблів. Читайте про її таємне весілля, слабкість і правила харчування, а також дізнайтеся чому артистка боїться народжувати і з яких причин співпрацювала з росіянами.
Змінила ім'я
Виявляється, акторка до 16 років мала інше імʼя. Раніше її звали Віта Бібліва, проте зірка змінила його, щоб позбутися росіянізації.
"Що тут скажеш, Радянський Союз: жіночі прізвища мають закінчуватися на "а". Правда, смішно? І мені — ні. Я всю ту дурість виправила, і від 16 років — Віталіна Біблів", - сказала вона.
Цікаво, що зірка серіалів Віталіна Баблів може завдячувати своїм іменем братові.
"У батьковий картуз накидали варіанти. Я могла бути Ларисою, Ніною. А мій брат тоді закохався в дитячому садочку у дівчинку, яку звали Віталіна. Ну, написали і це. Його і витягли. А коли тато пішов мене записувати, сказали, що такого імені немає. Мовляв, буде Віта. І так мене довго називали. Навіть зараз, коли приїжджаю до батьків у Васильків, сусідка називає Вітою. У класі - Вікою, Вітою", – підсумувала зірка.
Обожнює вино
Акторка Віталіна Біблів, як і усі люди, має свою слабкість. І, до речі, це не солодощі, а червоне сухе вино.
"Це моя заборонена історія. Ну, як заборонена... Ні, не заборонена. Просто рідкісна. Я ж кажу – все треба робити в міру. І коли йдуть кілька вистав поспіль, тоді треба обирати, після якої саме вистави ти маєш випити отого свого guilty pleasure", – зізнавалася зірка.
Правила харчування
Віталіна не дотримується суворих дієт, проте має певні правила харчування.
Біблів називає себе всеїдною і обожнює мʼясо. Проте надає перевагу вареному і печеному, а от смажене уникає.
"По-перше, їсти варене та печене, а не смажене. Навіть на знімальному майданчику. По-друге, п’ю багато води. Коли прокидаюся, то спочатку – склянка води з лимоном, а тоді ще одна – звичайної води. Це дуже круто надає енергії та, кажуть, чистить організм", – ділилася зірка.
До того ж останній прийом їжі у Віталіни о 14-15 годині дня.
"Мені дуже важко знаходитись на сцені, коли сила й енергія йде на перетравлення їжі. Тому я тільки обідаю. Якось це вже увійшло в звичку. Таке собі інтервальне голодування, як я його називаю", – додала Біблів.
Хоч зірка "Будиночок на щастя" Віталіна Біблів і їсть усе, проте є один продукт, котрий вона уникає і це – варена цибуля.
Акторка зізнається, що іноді дуже хоче випити пива із чипсами, проте дозволяє собі це лише раз на пів року.
"А чому ні? Життя одне, тому треба інколи дарувати собі задоволення, але з розумом. І без усіляких нарікань на себе після того", – наголосила жінка.
У підсумку, Віталіна додала, що не може жити без селери і завжди має її у холодильнику. До того ж, акторка віддає перевагу сезонним фруктам і овочам.
"Взимку – мандарини, влітку – малинка. Я дуже люблю також черешні, восени обожнюю яблука та груші", – додала Біблів.
Працювала на Росію через кредит
Віталіна Біблів пояснила, чому працювала у російських проєктах після 2014 року. Річ утім, що у неї "не було іншого виходу", бо зірка мала доларовий кредит на власне житло.
"Тому що моя держава поставила мене в такі умови, що не зніматися в російських фільмах, щоби заробляти гроші на проплати кредиту, я не могла. Український кінематограф мені не пропонував ніякої роботи", – ділилася акторка.
Зірка зізналася, що її переслідували колектори, які погрожували відібрати житло, а держава постійно вимагала гроші. Тож Віталіна була вимушена зніматися в російсько-українських проєктах.
Проте Біблів зазначила, що у 2019-2020, як тільки виплатила борг, перестала брати у них участь.
Боїться народжувати дітей
Віталіна Біблів боїться народжувати дітей, через ситуацію в країні та світі, бо не знає, що на неї чекає.
"Якщо я можу захистити цю ненароджену дитину, то може, варто її не народжувати зараз? Не знаю. Знову ж таки, дуже багато зараз дітей без батьків, яким ти можеш бути мамою. Я думала про це ще до початку вторгнення", – поділилася Біблів.
Цікаво, що у дитинстві Віталіна мріяла про велику родину і хотіла аж 7 дітей, проте коли попрацювала аніматоркою змінила свою позицію.
33 дні у бомбосховищі
Початок великої війни артистка зустріла в селі Чайки Бучанського району. Тоді Віталіна була вимушена переїхати у бомбосховище аж на 33 дні.
"Я 33 доби прожила у сховищі. Я виходила лише для того, щоби погодувати тварин, яких люди залишили на тих, хто не поїхав, і потім виходити в ефіри зі своєю "бабою Наташею" (один із комічних персонажів Біблів - ред.). Я зрозуміла, що якщо я щось не буду робити, чогось такого, що я вмію, то я зійду з глузду", – пригадувала акторка.
Коли Біблів звикла до нової реальності, то стала "коменданткою" бомбосховища.
"Дні народження були, святкування і перші втрати також були", – розказувала жінка.
Віталіна зізнавалася, що коли звільнили Київську область, то їй було більш некомфортно і моторошно від тиші, ніж від вибухів. Тоді акторка дозволила собі побути у депресивному стані – поплакати і поспати.
"Я спала, я плакала, в мене сили закінчилися плакати, і я зрозуміла, що потрібно йти далі", – пригадала Біблів.
Таємний шлюб
Особисте життя Віталіни Біблів – загадка. Лише нещодавно артистка зізналася, що має чоловіка і одружилася з ним таємно.
"Ми з моїм чоловіком друзі. Ми проговорюємо з ним абсолютно все. У нас немає секретів, і я вважаю, що все прекрасно, коли чоловік і жінка можуть поговорити, коли вони є друзями", – вперше розказала про особисте Біблів.
Також зірка поділилася своїм баченням взаємодії жінки і чоловіка: треба орієнтуватися на фази циклу.
"Є щасливі 9 днів після місячних - оце пользуйся. Далі у нас отето, потім отето, отето... Тому коли ти в цей момент бачиш, що летить книжка - пригинайся, бо це не я, а гормони, зрозумів?" – наголосила Віталіна.
Біблів додала, що відмовляється розповідати хоч які подробиці особистого життя і вважає, що "сімейне - тільки її" і вона "це все береже".
Хто ж чоловік Віталіни Біблів – й досі невідомо.
Нагадаємо, ТаблоID розповідав цікаве про іншу українську актрису Катерину Кузнецову, котра також була вимушена співпрацювати з росіянами.