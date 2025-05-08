Таємний шлюб, захист ненародженої дитини і співпраця з росіянами: цікаве про зірку "Будиночок на щастя" Віталіну Біблів

44-річна Віталіна Біблів – заслужена артистка України та "королева епізодичних ролей" у минулому. Віталіна найбільш відома своїми ролями у телехітах "Будиночок на щастя" і "Жіночий лікар", а також своїми комедійними скетчами в Instagram в образі баби Наташі.

Зірка серіалів – одна з найбільш таємничих актрис, а про її особисте життя майже нічого невідомо. Проте ТаблоID зібрав цікаві факти з життя Віталіни Біблів. Читайте про її таємне весілля, слабкість і правила харчування, а також дізнайтеся чому артистка боїться народжувати і з яких причин співпрацювала з росіянами.

Змінила ім'я

Виявляється, акторка до 16 років мала інше імʼя. Раніше її звали Віта Бібліва, проте зірка змінила його, щоб позбутися росіянізації.

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"Що тут скажеш, Радянський Союз: жіночі прізвища мають закінчуватися на "а". Правда, смішно? І мені — ні. Я всю ту дурість виправила, і від 16 років — Віталіна Біблів", - сказала вона.

Віталіна відмовилася від зросійщеної версії імʼя Фото з Instagram

Цікаво, що зірка серіалів Віталіна Баблів може завдячувати своїм іменем братові.

"У батьковий картуз накидали варіанти. Я могла бути Ларисою, Ніною. А мій брат тоді закохався в дитячому садочку у дівчинку, яку звали Віталіна. Ну, написали і це. Його і витягли. А коли тато пішов мене записувати, сказали, що такого імені немає. Мовляв, буде Віта. І так мене довго називали. Навіть зараз, коли приїжджаю до батьків у Васильків, сусідка називає Вітою. У класі - Вікою, Вітою", – підсумувала зірка.

Обожнює вино

Акторка Віталіна Біблів, як і усі люди, має свою слабкість. І, до речі, це не солодощі, а червоне сухе вино.

"Це моя заборонена історія. Ну, як заборонена... Ні, не заборонена. Просто рідкісна. Я ж кажу – все треба робити в міру. І коли йдуть кілька вистав поспіль, тоді треба обирати, після якої саме вистави ти маєш випити отого свого guilty pleasure", – зізнавалася зірка.

Мабуть, всі мають свої слабкості Фото з Instagram

Правила харчування

Віталіна не дотримується суворих дієт, проте має певні правила харчування.

Біблів називає себе всеїдною і обожнює мʼясо. Проте надає перевагу вареному і печеному, а от смажене уникає.

"По-перше, їсти варене та печене, а не смажене. Навіть на знімальному майданчику. По-друге, п’ю багато води. Коли прокидаюся, то спочатку – склянка води з лимоном, а тоді ще одна – звичайної води. Це дуже круто надає енергії та, кажуть, чистить організм", – ділилася зірка.

У Віталіни є певні правила харчування Фото з Instagram

До того ж останній прийом їжі у Віталіни о 14-15 годині дня.

"Мені дуже важко знаходитись на сцені, коли сила й енергія йде на перетравлення їжі. Тому я тільки обідаю. Якось це вже увійшло в звичку. Таке собі інтервальне голодування, як я його називаю", – додала Біблів.

Хоч зірка "Будиночок на щастя" Віталіна Біблів і їсть усе, проте є один продукт, котрий вона уникає і це – варена цибуля.

Акторка зізнається, що іноді дуже хоче випити пива із чипсами, проте дозволяє собі це лише раз на пів року.

Акторка іноді себе балує Фото з Instagram

"А чому ні? Життя одне, тому треба інколи дарувати собі задоволення, але з розумом. І без усіляких нарікань на себе після того", – наголосила жінка.

У підсумку, Віталіна додала, що не може жити без селери і завжди має її у холодильнику. До того ж, акторка віддає перевагу сезонним фруктам і овочам.

"Взимку – мандарини, влітку – малинка. Я дуже люблю також черешні, восени обожнюю яблука та груші", – додала Біблів.

Працювала на Росію через кредит

Віталіна Біблів пояснила, чому працювала у російських проєктах після 2014 року. Річ утім, що у неї "не було іншого виходу", бо зірка мала доларовий кредит на власне житло.

"Тому що моя держава поставила мене в такі умови, що не зніматися в російських фільмах, щоби заробляти гроші на проплати кредиту, я не могла. Український кінематограф мені не пропонував ніякої роботи", – ділилася акторка.

Багато українських акторів були вимушені співпрацювати з росіянами Фото Анастасія Мантач

Зірка зізналася, що її переслідували колектори, які погрожували відібрати житло, а держава постійно вимагала гроші. Тож Віталіна була вимушена зніматися в російсько-українських проєктах.

Проте Біблів зазначила, що у 2019-2020, як тільки виплатила борг, перестала брати у них участь.

Боїться народжувати дітей

Віталіна Біблів боїться народжувати дітей, через ситуацію в країні та світі, бо не знає, що на неї чекає.

"Якщо я можу захистити цю ненароджену дитину, то може, варто її не народжувати зараз? Не знаю. Знову ж таки, дуже багато зараз дітей без батьків, яким ти можеш бути мамою. Я думала про це ще до початку вторгнення", – поділилася Біблів.

Біблів із колегою Фото з Instagram

Цікаво, що у дитинстві Віталіна мріяла про велику родину і хотіла аж 7 дітей, проте коли попрацювала аніматоркою змінила свою позицію.

33 дні у бомбосховищі

Початок великої війни артистка зустріла в селі Чайки Бучанського району. Тоді Віталіна була вимушена переїхати у бомбосховище аж на 33 дні.

"Я 33 доби прожила у сховищі. Я виходила лише для того, щоби погодувати тварин, яких люди залишили на тих, хто не поїхав, і потім виходити в ефіри зі своєю "бабою Наташею" (один із комічних персонажів Біблів - ред.). Я зрозуміла, що якщо я щось не буду робити, чогось такого, що я вмію, то я зійду з глузду", – пригадувала акторка.

Коли Біблів звикла до нової реальності, то стала "коменданткою" бомбосховища.

Більше місяця акторка жила в укритті Фото kanaldom.tv

"Дні народження були, святкування і перші втрати також були", – розказувала жінка.

Віталіна зізнавалася, що коли звільнили Київську область, то їй було більш некомфортно і моторошно від тиші, ніж від вибухів. Тоді акторка дозволила собі побути у депресивному стані – поплакати і поспати.

"Я спала, я плакала, в мене сили закінчилися плакати, і я зрозуміла, що потрібно йти далі", – пригадала Біблів.

Таємний шлюб

Особисте життя Віталіни Біблів – загадка. Лише нещодавно артистка зізналася, що має чоловіка і одружилася з ним таємно.

"Ми з моїм чоловіком друзі. Ми проговорюємо з ним абсолютно все. У нас немає секретів, і я вважаю, що все прекрасно, коли чоловік і жінка можуть поговорити, коли вони є друзями", – вперше розказала про особисте Біблів.

Також зірка поділилася своїм баченням взаємодії жінки і чоловіка: треба орієнтуватися на фази циклу.

Віталіна береже приватне життя Фото @myroslava_khoroshun

"Є щасливі 9 днів після місячних - оце пользуйся. Далі у нас отето, потім отето, отето... Тому коли ти в цей момент бачиш, що летить книжка - пригинайся, бо це не я, а гормони, зрозумів?" – наголосила Віталіна.

Біблів додала, що відмовляється розповідати хоч які подробиці особистого життя і вважає, що "сімейне - тільки її" і вона "це все береже".

Хто ж чоловік Віталіни Біблів – й досі невідомо.

Нагадаємо, ТаблоID розповідав цікаве про іншу українську актрису Катерину Кузнецову, котра також була вимушена співпрацювати з росіянами.