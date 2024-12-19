Усик під спів Пивоварова провів ефектне відкрите тренування перед боєм із Ф'юрі. Відео

18-го грудня в Ер-Ріяді відбулися відкриті тренування боксера Олександра Усика та його британського колеги Тайсона Ф'юрі, чий поєдинок-реванш призначений на 21-ше грудня.

Український спортсмен вийшов на ринг під "Ой, там на горі" в живому виконанні співака Артема Пивоварова. Тренування Усика стало напрочуд ефектним шоу. Відео опублікували на YouTube-каналі боксера, а найяскравішими моментами поділилися і в Instagram.

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До речі, на тренування 37-річний Усик приплив на човні під ремікс із фільму "Титанік".

Як відомо, в травні на пресконференцію перед попереднім двобоєм із Ф'юрі Олександр Усик прийшов під хіт "Барабан" Артема Пивоварова та Klavdia Petrivna.

Нагадаємо, Тайсон нещодавно розповів, яка трагедія спіткала його родину напередодні того поєдинку, котрий він програв.