"Жодного слова": Тайсон Ф'юрі зізнався, що вже 3 місяці не розмовляє з дружиною

Тайсон Ф'юрі та його дружина Періс - батьки сімох дітей Фото Getty Images

Британський боксер Тайсон Ф'юрі зробив несподівану заяву: він та його дружина Періс не розмовляють одне з одним уже три місяці.

Причиною є бій-реванш Тайсона із Олександром Усиком, який відбудеться 21-го грудня. Повна ізоляція від близьких і зосередження на підготовці - це "жертва", яку свідомо приносить спортсмен.

Про це пише Daily Mail.

Реклама:

Олександр Усик та його дружина Катерина до таких крайнощів не вдаються Фото Getty Images

"Це була довга підготовка. Я три місяці перебуваю далеко від дружини і дітей, я всі ці три місяці не розмовляв із Періс, жодного слова. Так, я багато чим пожертвував", - поділився 36-річний Ф'юрі.

Як відомо, Тайсон і Періс одружені вже 16 років. Якраз у листопаді в пари була річниця весілля, з якою, вочевидь, через свою аскезу на спілкування, боксер дружину не привітав.

Нагадаємо, напередодні попереднього бою Усика та Ф'юрі Періс, яка перебувала на шостому місяці вагітності, втратила дитину, але приховала це від чоловіка.