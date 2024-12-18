"Жодного слова": Тайсон Ф'юрі зізнався, що вже 3 місяці не розмовляє з дружиною
Британський боксер Тайсон Ф'юрі зробив несподівану заяву: він та його дружина Періс не розмовляють одне з одним уже три місяці.
Причиною є бій-реванш Тайсона із Олександром Усиком, який відбудеться 21-го грудня. Повна ізоляція від близьких і зосередження на підготовці - це "жертва", яку свідомо приносить спортсмен.
Про це пише Daily Mail.
"Це була довга підготовка. Я три місяці перебуваю далеко від дружини і дітей, я всі ці три місяці не розмовляв із Періс, жодного слова. Так, я багато чим пожертвував", - поділився 36-річний Ф'юрі.
Як відомо, Тайсон і Періс одружені вже 16 років. Якраз у листопаді в пари була річниця весілля, з якою, вочевидь, через свою аскезу на спілкування, боксер дружину не привітав.
Нагадаємо, напередодні попереднього бою Усика та Ф'юрі Періс, яка перебувала на шостому місяці вагітності, втратила дитину, але приховала це від чоловіка.
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