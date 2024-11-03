Усик на романтичній прогулянці заобіймав дружину в обтислому спортлуці. Фото

Фото з Instagram Катерини Усик

Дружина боксера Олександра Усика, Катерина, яка нещодавно хизувалася звабним декольте, замилувала романтичною прогулянкою з чоловіком.

Світлинами вона поділилася у своєму Instagram.

На фото Усик фіолетовому спортивному костюмі ніжно пригортає до себе дружину у обтислому спортлуці.

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Якось Катерина замилувала забавками чоловіка з молодшою донечкою

Подружжя влаштувало романтичну прогулянку

Скріншот з Instagram Катерини Усик

Нагадаємо, 25 вересня подружжя Усиків відсвяткувало 15-ту річницю шлюбу.

Як відомо, у Катерини та Олександра є четверо дітей: 13-річна Єлизавета, Михайло та Кирило та наймолодша донечка Марія.