Усик на романтичній прогулянці заобіймав дружину в обтислому спортлуці. Фото
Дружина боксера Олександра Усика, Катерина, яка нещодавно хизувалася звабним декольте, замилувала романтичною прогулянкою з чоловіком.
Світлинами вона поділилася у своєму Instagram.
На фото Усик фіолетовому спортивному костюмі ніжно пригортає до себе дружину у обтислому спортлуці.
Нагадаємо, 25 вересня подружжя Усиків відсвяткувало 15-ту річницю шлюбу.
Як відомо, у Катерини та Олександра є четверо дітей: 13-річна Єлизавета, Михайло та Кирило та наймолодша донечка Марія.
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