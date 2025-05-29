Дружина Джонсона в річницю весілля пригадала їхні обійми на танцполі. Небачені фото
29-го травня 2021-го року тодішній, а нині колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон почув коло вівтаря "так" від своєї коханої Керрі Сімондс, і вони стали подружжям.
Із нагоди четвертої, лляної річниці весілля жінка поділилася у Instagram досі небаченими фото.
На одному з них Керрі в сукні з вінчання, яке відбулося в Вестмінстерському соборі, а на другому - в блискучому міні, витанцьовує з новоспеченим чоловіком.
Як відомо, на той момент у пари вже була одна спільна дитина, 1-річний син Вілфред, якого назвали на честь дуже важливих у житті його батьків людей. За наступні роки до команди приєдналися Ромі, Френк і, зовсім нещодавно, Поппі.
Багатодітна мама, яка не афішувала свою вагітність і оголосила про народження донечки вже після виписки з пологового, також запостила декілька світлин себе при надії.
Нагадаємо, заміж за Бориса заощадлива Керрі виходила в платті, взятому напрокат за 64 долари на добу. Так само вчинила вона й роком пізніше, коли Джонсони вже влаштували пишне святкування свого одруження в старовинному маєтку в графстві Глостершир.
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