Дружина Джонсона в річницю весілля пригадала їхні обійми на танцполі. Небачені фото

29-го травня 2021-го року тодішній, а нині колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон почув коло вівтаря "так" від своєї коханої Керрі Сімондс, і вони стали подружжям.

Із нагоди четвертої, лляної річниці весілля жінка поділилася у Instagram досі небаченими фото.

На одному з них Керрі в сукні з вінчання, яке відбулося в Вестмінстерському соборі, а на другому - в блискучому міні, витанцьовує з новоспеченим чоловіком.

Керрі - третя дружина 60-річного Бориса

Джонсони одружені вже чотири роки

А ще Керрі показала, який неординарний подарунок отримав від неї на річницю Борис

Як відомо, на той момент у пари вже була одна спільна дитина, 1-річний син Вілфред, якого назвали на честь дуже важливих у житті його батьків людей. За наступні роки до команди приєдналися Ромі, Френк і, зовсім нещодавно, Поппі.

Багатодітна мама, яка не афішувала свою вагітність і оголосила про народження донечки вже після виписки з пологового, також запостила декілька світлин себе при надії.

Фотосесія відбулася за кілька тижнів до народження Поппі Фото Romy Becker Photography

Френк, якому в липні виповниться 2 рочки, більше не наймолодшій у родині

Нагадаємо, заміж за Бориса заощадлива Керрі виходила в платті, взятому напрокат за 64 долари на добу. Так само вчинила вона й роком пізніше, коли Джонсони вже влаштували пишне святкування свого одруження в старовинному маєтку в графстві Глостершир.











