Спірз через демонстрацію грудей стала персоною нон грата у готелі - інсайдер

Американська співачка Брітні Спірс потрапила у неприємну ситуацію. Зірку буцімто не пустили до готелю у Лос-Анджелесі, де вона раніше часто любила проводити час, зокрема, коло басейну.

Як пише The Sun із посиланням на інсайдера, мова йде про готель Four Seasons, який розташований у кількох хвилинах від дому Брітні. Подейкують, артистка має звичку відпочивати в тамтешньому СПА топлес. А це, очевидно, бентежить всіх довкола.

"Вона була постійною гостею впродовж багатьох років. Але стала справжньою морокою для персоналу. У минулому їй вже забороняли відвідувати готель. Потім знову дозволили. І ось тепер історія повторилась", – сказав інсайдер.

Подейкують, Брітні відпочиває топлес на очах у всіх відвідувачів готелю фото GETTY IMAGES

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"Деякі відвідувачі скаржаться щодо її вигляду біля басейну. Вона змушує всіх почуватися незручно, а сама поводиться дивно та дратуючи. Персонал всього готелю вже говорить про це. Нині їй заборонений вхід. Принаймні у зону СПА. Брітні може і зірка першої величини, але вона не може просто бігати довкола та робити все, що заманеться у готелі", – додав він.

До речі, якось із зірки мало не злетіла сукня під час відпочинку у барі фото з instagram Брітні Спірз

Видання звернулося по коментаі до адміністрації готелю, а також до представників співачки. І поки перші набрали в рот води, другі – повністю заперечили неприємну історію, назвавши її "неправдивою".

Як відомо, Спірс неодноразово виставляла фото топлес у своїх соцмережах.

Нагадаємо, нещодавно Брітні заявила, що більше ніколи не повернеться до музичної індустрії.