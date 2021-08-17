Свободу цицям: Брітні Спірз із трояндою наробила ФОТО топлес

Для американської співачки Брітні Спірз, яка бореться в суді за право розпоряджатися власним життям та статками, зажевріла надія: її батько погодився відмовитися від опікунства над зірковою донькою. Оптимістичний настрій артистки вгадується й у її новому гарячому фотосеті.

39-річна Бріт попозувала перед камерою в самих трусиках та чоботях і з трояндою в руках. Вона поміркувала про свободу від одягу.

Брітні Спірз порадувала підписників черговою порцією фото топлес фото з instagram спірз

"Ні, людоньки... Я за останній тиждень не зробила операцію зі збільшення грудей.. і я не вагітна... у мене на цих фото є циці, оскільки я поглинала їжу", - поквапилася вточнити Спірз.

Як зізналася співачка, зараз їй хочеться оголюватися для фото, щоби побачити та відчути себе легшою, вільнішою від тягарів, які так довго на ній лежали. Вона попередила, що не має наміру зніматися топлес решту свого життя, адже це було би нудно.

Також зірка подякувала своїм вірним шанувальникам за рух "Free Britney" ("Свободу Брітні") та запевнила, що любить їх.

Свободу цицям!

Нагадаємо, одна з причин, чому Спірз прагне вирватися з-під багаторічної опіки - її бажання вийти заміж за красунчика-фітнестренера Сема Асгарі та стати мамою втретє.

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