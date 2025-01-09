"Це відчувалося як зґвалтування": Брук Шилдс зізналася, що пластичний хірург без її відома омолодив їй вагіну

Американська акторка та модель Брук Шилдс, яка готується днями представити публіці чергову книгу спогадів, вирішила включити до книги дуже особисту та боліcну для неї історію.

Мова йде про процедуру омолодження вагіни, зроблену зірці без її на те згоди.

Як так сталося, 59-річна Брук розказала US Magazine.

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Нова книга зірки має назву "Старішати не дозволено"

Зі слів Шилдс, із підліткового віку вона мала дошкульну інтимну проблему: через довжину її малих статевих губ часто траплялися натирання та навіть кровотечі. Коли зірці вже було за 40, вона взнала, що їх можна зменшити хірургічним шляхом.

Проконсультувавшись зі своїм гінекологом, Брук звернулася до пластичного хірурга-чоловіка у Беверлі-Хіллз. Після завершення операції він "із гордістю" повідомив актрисі те, що її шокувало. За власною ініціативою лікар виконав їй заразом і незворотню процедуру омоложення піхви.

"Він проінформував мене, що докинув невеличкий бонус", - пригадала зірка.

"Це відчувалося як таке втогнення - така химерність, як якесь зґвалтування", - зізналася вона.

Про те, що хірург вирішив "порадувати" її бонусною процедурою, акторка взнала вже постфактум Фото Getty Images

Як розповіла Шилдс, ций вчинок обурив і її, і її гінеколога.

"Ніщо не вказувало на потребу бути тугішою чи меншою, чи міцнішою, чи юнішою, особливо там", - зазначила Брук.

На хірурга до суду вона вирішила не подавати. Зі слів Шилдс, вона відчувала такий сильний гнів та сором, що дуже довго не розповідала про те, що сталося, навіть своєму чоловіку.

Нагадаємо, схожий досвід має акторка Шерон Стоун. Під час видалення новоутворень із її грудей лікар вирішив, що їй пасуватимуть більші груди, і втілив свою ідею, не запитавши пацієнтку.



