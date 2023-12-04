Первісток Бекхемів на світському заході приголубив дружину в ніжній сукні. ФОТО

Зіркове подружжя Бруклін Бекхем і його дружина, модель та актриса Нікола Пельтц відвідали вечірку Annual Academy Museum Gala.

Як і решта гостей того вечора, серед яких були актриси Демі Мур та Сальма Хаєк, подружжя вигуляло витончені луки.

Невістка Бекхемів Девіда вирішила обрати ніжно-пудрову сукню з корсетним верхом. Також доповненням образу став довжелезний шарф. Своєю чергою Бруклін вирішив не експерементувати зі стилем. Хлопчина вбрався у класичний чорний костюм та білу сорочку.

Пара пообіймалася на хіднику фото GETTY IMAGES

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Нікола доповнила образ елегантною зачіскою, а Бруклін хаотичною укладкою фото GETTY IMAGES

До речі, на тій же вечірці вродою та формами похизувалася американська актриса Єва Лонгорія.

Нагадаємо, Нікола, яка до речі є донькою американського мільярдера Нельсона Пельтца, та Бруклін побралися навесні 2022-го. Пара вирішила взяти подвійне прізвище Пельтц-Бекхем.

Весілля, як відомо, обійшлося закоханим у кругленьку суму – 3,5 мільйона доларів. І хоча гламурні світлини згодом красувалися у Vogue, подейкують, свято було катастрофою.

