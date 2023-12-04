Первісток Бекхемів на світському заході приголубив дружину в ніжній сукні. ФОТО
Зіркове подружжя Бруклін Бекхем і його дружина, модель та актриса Нікола Пельтц відвідали вечірку Annual Academy Museum Gala.
Як і решта гостей того вечора, серед яких були актриси Демі Мур та Сальма Хаєк, подружжя вигуляло витончені луки.
Невістка Бекхемів Девіда вирішила обрати ніжно-пудрову сукню з корсетним верхом. Також доповненням образу став довжелезний шарф. Своєю чергою Бруклін вирішив не експерементувати зі стилем. Хлопчина вбрався у класичний чорний костюм та білу сорочку.
До речі, на тій же вечірці вродою та формами похизувалася американська актриса Єва Лонгорія.
Нагадаємо, Нікола, яка до речі є донькою американського мільярдера Нельсона Пельтца, та Бруклін побралися навесні 2022-го. Пара вирішила взяти подвійне прізвище Пельтц-Бекхем.
Весілля, як відомо, обійшлося закоханим у кругленьку суму – 3,5 мільйона доларів. І хоча гламурні світлини згодом красувалися у Vogue, подейкують, свято було катастрофою.
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