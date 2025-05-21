"Це звання носять найкращі": Ектор Хіменес-Браво пояснив, у який спосіб долучився до української армії

Зірковий шеф-кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво прокоментував заяву про приєднання до армії.

У своєму Instagram 53-річний кухар пояснив, як прийняв рішення.

"Бути українським воїном — велика честь і відповідальність. Це звання носять найкращі. Тому маю уточнити. Як іноземець, я міг би долучитись до іноземного легіону, але моє серце давно належить 429-му окремому полку безпілотних систем "АХІЛЛЕС".

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Це підрозділ, бійців якого я підтримую тривалий час, тому наразі пройшов спеціальний вишкіл разом із ними. Намагаюсь зсередини зрозуміти, як функціонує полк, які виникають проблемні питання, і які є шляхи їхнього вирішення. В подальшому я буду представляти 429-й окремий полк безпілотних систем "АХІЛЛЕС", братиму участь у тих активностях підрозділу, до яких мене долучить командування, і, звісно, зроблю все можливе, аби допомагати із забезпеченням", — пояснив Ектор.

Ектор підтвердив, що став на захист країни

Командир 429-го окремого полку безпілотних систем "АХІЛЛЕС" Федоренко Юрій також прокоментував ініціативу Ектора.

Як відомо, все більше громадських діячів і зірок шоубізнесу проходять курси військової підготовки. Раніше співачка Тіна Кароль показувалася на тренінгу на полігоні.