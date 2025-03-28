Скоро Великдень: Ектор Хіменес-Браво показав простий рецепт домашніх сосисок
Зірковий шефкухар Ектор Хіменес-Браво готує українців до Великодня.
Цього разу професійний гурман показав, як приготувати соковиті домашні сосиски.
Для приготування знадобиться: куряче стегно без кістки — 300 г; часник — 1 зубчик; вершки 20% — 50 мл; сіль, чорний перець — за смаком.
"Перебийте всі інгредієнти в блендері до гладкості", - проінструктурував кухар.
Слід наповнити масою рукав для запікання, сформувавши сосиски.
"Опустіть у киплячу воду – 5 хвилин, і готово! Легенько підрум’яньте на оливковій олії або вершковому маслі. Подайте з вашим улюбленим гарніром", - порадив Ектор.
І хоча сосиски стануть чудовим доповненням, головною на столі все ж таки залишається паска. Раніше ТаблоID зібрав найцікавіші зіркові рецепти.
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