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Скоро Великдень: Ектор Хіменес-Браво показав простий рецепт домашніх сосисок

Марія Мельник - 28 березня, 12:05
Хіменес-Браво розказав рецепт сосисок
Фото з Instagram

Зірковий шефкухар Ектор Хіменес-Браво готує українців до Великодня.

Цього разу професійний гурман показав, як приготувати соковиті домашні сосиски.

Для приготування знадобиться: куряче стегно без кістки — 300 г; часник — 1 зубчик; вершки 20% — 50 мл; сіль, чорний перець — за смаком.


"Перебийте всі інгредієнти в блендері до гладкості", - проінструктурував кухар.

Рецепт сосисок
Майбутня сосиска має виглядати приблизно так
Майбутня сосиска має виглядати приблизно так

Слід наповнити масою рукав для запікання, сформувавши сосиски. 

Екстор сформував сосиски

"Опустіть у киплячу воду – 5 хвилин, і готово! Легенько підрум’яньте на оливковій олії або вершковому маслі. Подайте з вашим улюбленим гарніром", - порадив Ектор.

Підсмажені сосиски від Ектора

Можна їсти відварені сосиски, але для більш насиченого смаку зірковий кухар радить трошки підсмажтити їх

Зірковий кухар посмакувв сосисками

Ектор Хіменес-Браво поєднав сосиски з товчанкою

І хоча сосиски стануть чудовим доповненням, головною на столі все ж таки залишається паска. Раніше ТаблоID зібрав найцікавіші зіркові рецепти.

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