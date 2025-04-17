Спеціальна форма не потрібна: Хіменес-Браво показав, як готується сирна паска зі згущеним молоком

Зірковий шефкухар Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом сирної паски, яку можна приготувати навіть не маючи спеціальної форми.

Її родзинка - власне, родзинки теж є серед інгредієнтів - це варене згущене молоко. Воно, пояснив Ектор у Instagram, додає десертові вершкову текстуру й знайомий смак дитинства.

"Справжня українська сирна паска, як колись готували мами та бабусі: з ніжним сиром, цукатами і теплом у кожному шматочку", - запевнив він.

Судячи з виразу обличчя Ектора, паска справді смачнюща

Щоби приготувати таку сирну паску, потрібно взяти: сир кисломолочний 9% - 500 г, сметану жирну - 140 г, масло вершкове м'яке - 50 г, варене згущене молоко - 250 г, цукати та родзинки - 150 г.

У сирну паску зірка поклав і цукати, і родзинки

"Перебийте всі інгредієнти блендером до однорідної, ніжної маси. Підготуйте форму - сито, вистелене марлею або бинтом. Викладіть сирну масу, накрийте краями тканини і залиште в холодильнику на ніч. За цей час стече зайва волога - і ви отримаєте ідеальну паску: щільну, вологу, з насиченим смаком", - розповів Хіменес-Браво.

Нагадаємо, готуючись зустрічати Великдень-2025 ТаблоID зібрав і інші цікаві рецепти пасок від зірок, як-от шоколадна від Міші Кацуріна та паска на опарі, над вдосконаленням якої 10 років працювала Оля Полякова.

Як відомо, Злата Огнєвіч показала, як робить крашанки.