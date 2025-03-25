"Здивує навіть найвибагливіших гурманів": Хіменес-Браво показав, як приготувати плавлений сир удома

Зірковий шефкухар Ектор Хіменес-Браво підкинув у скарбничку кулінарних ідей своїх шанувальників цікавий варіант намазки на хліб до сніданку або перекусу. Виявляється, смачний плавлений сир досить легко можна приготувати самотужки.

Як, Ектор показав у Instagram.

"Якщо хочете побалувати себе смачним і корисним сніданком або перекусом, цей плавлений сир – ідеальний варіант. Його легко приготувати, а результат здивує навіть найвибагливіших гурманів", - запевнив Хіменес-Браво.

Ектор дав рецепт домашнього плавленого сиру

Для приготування плавленого сиру знадобиться лише: кисломолочний сир 9% - 350 гр, вершкова масло - 100 гр, одне яйце, дрібка солі і лимонна кислота - ⅓ ч.л.

"1. Змішайте сир, яйце, вершкове масло, дрібку солі та лимонну кислоту — все перебийте блендером. 2. Перекладіть у каструлю і варіть на середньому вогні, постійно помішуючи, поки маса не стане тягучою та кремовою. 3. Якщо сир виходить занадто густим, додайте 50-80 г сметани та ще раз збийте. 4. Розділіть на дві частини: в одну частину додайте дрібно нарізану зелень і цедру лимона, в іншу – смажені гриби та сушений часник. 5. Викладіть у форми й охолодіть", - дав інструкції зірка.

Як підсумував Ектор, такий сир стане чудовим доповненням до будь-якої страви.

Нагадаємо, в Хіменеса-Браво також є улюблений рецепт 5-хвилинного сніданку з лавашу. До речі, враховуючи, що скоро Великдень, час згадати, як готує панетоне Екторова мама.