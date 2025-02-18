Серена Вільямс у хижому купальнику попозувала на тлі океану з 1,5-річною донею. Фото
Американська тенісистка Серена Вільямс, яка останнім часом вражає шанувальників своїм схудненням, вирішила підкрипіти цей ефект своїм фотосетом у купальнику.
Компанію зірковій мамі склала молодша донька, півторарічна Адіра.
"Моя мінікопія захотіла скупатися в океані. Я не змогла сказати "ні"", - написала 43-річна Серена у Instagram.
Нагадаємо, в Вільямс та її чоловіка Алексіса Оганяна є ще й старша донька, 7-річна Олімпія. У віці 2 місяців дівчинка стала почесною гостею на красивому весіллі своїх тата й мами.
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