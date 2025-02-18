Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

Серена Вільямс у хижому купальнику попозувала на тлі океану з 1,5-річною донею. Фото

Марія Ткаченко - 18 лютого, 13:30
Серена Вільямс
Фото з Instagram Вільямс

Американська тенісистка Серена Вільямс, яка останнім часом вражає шанувальників своїм схудненням, вирішила підкрипіти цей ефект своїм фотосетом у купальнику.

Компанію зірковій мамі склала молодша донька, півторарічна Адіра.

Тенісистка Серена Вільямс

Cерена наробила пляжних фото з донечкою


"Моя мінікопія захотіла скупатися в океані. Я не змогла сказати "ні"", - написала 43-річна Серена у Instagram.

Серена Вільямс у купальнику

Спортсменка попозувала в океанських хвильках

Донька Серени Вільямс

Доця захотіла скупатися

Фігура Серени Вільямс

Пустушка - пляжний аксесуар Адіри

Нагадаємо, в Вільямс та її чоловіка Алексіса Оганяна є ще й старша донька, 7-річна Олімпія. У віці 2 місяців дівчинка стала почесною гостею на красивому весіллі своїх тата й мами.

Читайте також:

"Неправильна жінка" Серена Вільямс знялася в сильному ВІДЕО до 8-го березня

Меган Маркл у джинсах прийшла вболівати за Серену Вільямс на Вімблдоні

"Погода для мінісукні": Серена Вільямс окреслила форми тугеньким вбранням

Наче Барбі: Серена Вільямс вразила струнким тілом у сукні свого улюбленого кольору

діти зірок
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів