Серена Вільямс у хижому купальнику попозувала на тлі океану з 1,5-річною донею. Фото

Американська тенісистка Серена Вільямс, яка останнім часом вражає шанувальників своїм схудненням, вирішила підкрипіти цей ефект своїм фотосетом у купальнику.

Компанію зірковій мамі склала молодша донька, півторарічна Адіра.

Cерена наробила пляжних фото з донечкою

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"Моя мінікопія захотіла скупатися в океані. Я не змогла сказати "ні"", - написала 43-річна Серена у Instagram.

Спортсменка попозувала в океанських хвильках

Доця захотіла скупатися

Пустушка - пляжний аксесуар Адіри

Нагадаємо, в Вільямс та її чоловіка Алексіса Оганяна є ще й старша донька, 7-річна Олімпія. У віці 2 місяців дівчинка стала почесною гостею на красивому весіллі своїх тата й мами.