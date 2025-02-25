Зої Кравіц у куцих шортах оголила стегна у магазині цукерок. Фото
Актриса і режисерка Зої Кравіц, яка наприкінці минулого року розірвала заручини з актором Ченнінгом Татумом, прикрасила березневу обкладинку журналу ELLE USA.
У новій фотосесії 36-річна зірка постала в елегантних і жіночних силуетах — ніжній білі сукні з кардиганом, яскравому ромпері та куценьких шортах з підборами.
Зйомка проходила у крамниці цукерок, тому солодощів на фото було багато. Зої загадково позувала, демонструючи свої спокусливі вигини.
Знаменитість відома своїми екстравагантними й елегантними образами. Вона не раз фотографувалася з голим бюстом та "забувала" вдягнути бюстгальтер на публіці.
Нагадаємо, батьком акторки є американський рок-музикант Ленні Кравіц. Артист обожнює свою дочку і часто присвячує їй ніжні слова. Він також розповідав, що саме Зої допомогла йому кинути наркотики.
Щодо особистого життя дівчини, 2021 року вона почала зустрічатись з Татумом. Пара навіть була заручена. Але в жовтні 2024 стало відомо, що знаменитості розстались.
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