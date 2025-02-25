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Зої Кравіц у куцих шортах оголила стегна у магазині цукерок. Фото

Карина Тімкова - 25 лютого, 18:00
Зої Кравіц прикрасила обкладинку ELLE USA

Акторка замрійливо посиділа біля цукерок

Фото Collier Schorr

Актриса і режисерка Зої Кравіц, яка наприкінці минулого року розірвала заручини з актором Ченнінгом Татумом, прикрасила березневу обкладинку журналу ELLE USA.

У новій фотосесії 36-річна зірка постала в елегантних і жіночних силуетах — ніжній білі сукні з кардиганом, яскравому ромпері та куценьких шортах з підборами.

Зйомка проходила у крамниці цукерок, тому солодощів на фото було багато. Зої загадково позувала, демонструючи свої спокусливі вигини.


Зої Кравіц у білій сукні та кардигані знялась для ELLE USA
Можливо, знаменитість уявила себе продавчинею в крамниці?
Зої Кравіц у витонченому образі попозувала для обкладинки

Зої у яскравому вбранні і сама схожа на карамельку

Зої Кравіц поспокушала фанів у коротких шортах

Зірка похизувалась стрункими ніжками

Зої Кравіц попозувала в топі та цукерками

Зої любить відверті вбрання, що демонструють світу її тендітну фігуру. Якось на хіднику вона з'явилась з голими грудьми, які "прикривало" тільки прозоре мереживо

Зої Кравіц в обтислих штанах і топі знялась для журналу

Сподіваємось, їй не стало погано від такої кількості цукру

Зої Кравіц загадково попозувала на солодощах

І хоча акторка млосно знялась серед цукерок, за рівнем пікантності це не порівняти з її оголеним фотосетом декілька років тому

Зої Кравіц вразила стилем у новій фотосесії для ELLE USA

На альтернативній обкладинці вона позувала в діловому костюмі Saint Laurent

Зої Кравіц попозувала у спокусливій зйомці для глянцю

В інтерв'ю Кравіц прокоментувала свій режисерський дебют "Кліпни двічі". "Я дуже хотіла підкреслити, наскільки емоційно виснажливо для жінок постійно вдавати, що з нами все гаразд", — поділилась вона своєю ідеєю

Знаменитість відома своїми екстравагантними й елегантними образами. Вона не раз фотографувалася з голим бюстом та "забувала" вдягнути бюстгальтер на публіці.

Зої Кравіц у топі попозувала з цукерками в роті
Полюбляє Зої спокушати фанатів

Нагадаємо, батьком акторки є американський рок-музикант Ленні Кравіц. Артист обожнює свою дочку і часто присвячує їй ніжні слова. Він також розповідав, що саме Зої допомогла йому кинути наркотики.

Щодо особистого життя дівчини, 2021 року вона почала зустрічатись з Татумом. Пара навіть була заручена. Але в жовтні 2024 стало відомо, що знаменитості розстались.

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