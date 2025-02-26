"Це був чудовий день": чоловік Йоханссон розказав, як заради неї лазив по смітниках

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Американська акторка Скарлетт Йоханссон в особі коміка Коліна Джоста має не лише коханого чоловіка, а і самовідданого героя, який заради неї ладен навіть порпатися в смітті.

Кумедну історію про це він нещодавно розказав у шоу "Pop Culture Jeopardy!", пише Daily Mail.

Колін та Скарлетт одружилися в 2020-му році Фото Getty Images

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"Моя дружина загубила свою заручальну каблучку і випадково викинула її в сміття", - пояснив 42-річний Колін.

"І я обшукав 12 баків зі сміттям. А коли повернувся додому, вона сказала: "Упс! Вона була в мене в кишені." Для мене це був чудовий день", - констатував Джост.

Як відомо, комік - третій чоловік 40-річної Скарлетт. До того акторка була заміжня за актором Раяном Рейнольдсом і за журналістом Роменом Доріаком. Від останнього в зірки є 10-річна дочка Роуз, а від Джоста - 3-річний син Космо.